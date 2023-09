Giorgetti: penso al superbonus e mi viene mal di pancia. Su Mps non ci faremo dettare tempi da nessuno

11:38 Cernobbio: studio, accelerare su riforma governance per maggiore competitività Italia

Per garantire all’Italia maggiore competitività è necessario accelerare sulla riforma della governance, che è «ancora ben lontana da una riformulazione consolidata e strutturale». È quanto emerge dalla ricerca di The European House - Ambrosetti “Ridisegnare l'Italia. Proposte di governance per cambiare il Paese” presentata alla 49esima edizione del Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. Avviata nel 2021, la ricerca traccia un bilancio analizzando quanto accaduto in questi ultimi 24 mesi sul fronte del governo del Paese in un confronto con le 24 proposte sviluppate e portate all'attenzione del decisore pubblico nel forum di Cernobbio 2021. Secondo lo studio, pur in presenza di governi di diversa natura che si sono alternati (tecnico il primo, politico il secondo), «il Paese segna il passo e registra una marcata difficoltà a intervenire sui suoi meccanismi di governance». Delle 24 proposte sviluppate solo una ha visto la luce: quella che ha riguardato l'eliminazione delle “porte girevoli” tra politica e magistratura. D'altro canto, «la questione giustizia, guarda caso fondamentale per ricevere le risorse stanziate dall'Europa a favore del Pnrr, risulta ad oggi l'unico tentativo riuscito, in parte, di risolvere un nodo strutturale in maniera organica e non occasionale». In particolare, secondo il rapporto, non è ancora stato fatto nulla sulla legge elettorale, mentre sono stati fatti passi avanti su alcuni punti, tra cui il tentativo di mettere ordine tra le competenze concorrenti tra Stato e Regioni.