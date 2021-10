A che punto è l'America? Al Met una mostra esplora le tendenze made in Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Che aspetto ha l'America del 2021, e chi decide che cosa indossa? Domanda interessante, perché oggi molte nazioni mostrano un senso di identità frammentato, a cominciare dalla linea che, in quasi ogni Paese, separa i pro e i no vax. Negli ultimi tempi, però, sono gli Usa ad essere stati scossi nel profondo soprattutto a livello ideologico, con inevitabili riflessi anche estetici. Così, almeno, è come vede le cose il Metropolitan Museum of Art , che ospita In America: A Lexicon of Fashion, una mostra, a cura del Costume Institute, incentrata su «come la moda rifletta l'evoluzione dell'identità negli Stati Uniti», per dirla con le parole del direttore del museo Max Hollein. L'esposizione coincide con il 75esimo anniversario della nascita del Costume Institute, oltre che con i vent'anni dagli attacchi dell'11 settembre, ed è la prima parte di un evento in due fasi. La seconda, che s'intitola In America: An Anthology of Fashion e aprirà a maggio 2022, ripercorre tre secoli di storia della moda americana; la prima – In America: A Lexicon of Fashion – è invece un'indagine sugli Stati Uniti di oggi per «ripensare l'idea che si ha di solito della moda Usa», dice il curatore Andrew Bolton. Per il quale due sono le insolite parole chiave dell'evento: «Complicare e problematizzare».

CHRISTOPHER JOHN ROGERS Lo stilista nato in Louisiana(sopra) ha fondato il suo marchio nel 2016 ed è famoso per i capi vivaci e massimalisti, indossati anche da Lady Gaga e da Trace e Ellis Ross. Foto Alexander Saladrigas.

Insolite, perché dello stile americano il pubblico ha un'idea piuttosto precisa, e non è niente di complicato né di problematico. Si colloca tra Jackie Kennedy nel 1963 – macchiata di sangue e con un bob di capelli vaporosi in un tailleur Chanel adattato per la First Lady dalla sartoria americana Chez Ninon – e gli scontrosi teenager di metà anni Novanta, in jeans Calvin Klein. In mezzo ci sono lo Studio 54 e Liza Minnelli in uno dei morbidi vestiti firmati dal leggendario Halston – tornati di recente alla ribalta nella miniserie Netflix prodotta da Ryan Murphy, ma già citati da Tom Ford per Gucci 25 anni fa e poi nel suo brand (Ford ha anche comprato la casa nell'Upper East Side che apparteneva a Halston).

Lady Gaga e Tracee Ellis Ross indossano Christopher John Rogers.

Sono capi uniti da ciò che viene universalmente considerato “stile americano”: semplicità, libertà, spirito democratico. Principi che hanno sostenuto come pilastri la moda americana e i suoi stilisti, che chiamiamo per nome: Donna, Calvin, Ralph. Tutti indossano il denim, dagli operai – i cosiddetti blue-collar workers – al presidente. Per la sua visita alla Casa Bianca, Andy Warhol indossò un paio di Levi's perfino sotto i pantaloni dello smoking.

STEPHEN BURROWS Newyorkese (nella foto viene sollevato dalle modelle in un servizio di Vogue del 1977), era una presenza fissa nell'era della disco, vestiva i clienti delloStudio 54 e di Le Jardin con abiti di paillettes e dal famoso “orlo a lattuga”. Foto Oliviero Tosacani/Conde' Nast/Shutterstock

Fino a non molto tempo fa, la moda Usa era sinonimo di sportswear, jeans e abiti da sera senza troppe pretese, spesso simili a T-shirt e canotte extra lunghe, magari in cashmere o tempestate di paillettes. Oggi, però, è più complessa e articolata di quanto lo sia mai stata, come del resto la sua cultura. E, oltre alla già citata trinità dei mega-brand chiamati confidenzialmente per nome, ci sono stilisti innovativi il cui valore spesso non è stato riconosciuto, ma che invece hanno contribuito a dare forma a uno stile globale, non solo americano. Il loro lavoro è stato ultimamente messo in risalto da movimenti come Black Lives Matter, che dal 2020 ha acquisito grande rilevanza internazionale e ha permesso a molti talenti di venire retrospettivamente rivalutati.