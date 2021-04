A ciascuno la sua borsa: scegli il modello che esprime meglio il tuo carattere

4' di lettura

Il mio gusto si è formato nei minimali e severi anni Novanta. Dunque, per molto tempo, mi sono vestita di nero, spezzandolo con il color cammello o con i toni neutri: i non colori. Tutta la mia devozione andava a Jil Sander e Prada. Adoravo Carolyn Bessette. Nel mio armadio - anche nella mia testa - non era mai primavera, non fioriva mai il colore, tanto meno il pastello, che reputavo adatto alla pasticceria, agli interni settecenteschi e alle camerette dei bambini. La mia era tutta rosa pallido e verde acqua. Quando, nei primi anni del Duemila, uscì al cinema quella meraviglia sovversiva di Big Fish, cambiai idea: se perfino Tim Burton si era dato al colore chiaro, o meglio, aveva mostrato il lato oscuro dei toni morbidi e rassicuranti, c'era da ripensare tutto, non solo l'abbigliamento. Cauta, iniziai proprio dalle borse, mi applicai quelle protesi colorate. Il mio gusto maturò riprendendo in considerazione certe sfumature infantili. Imparai che non esiste eleganza senza un po' di tenerezza, mentre non vale il contrario: la tenerezza è autosufficiente, può fare a meno del resto.

Hobo Shirt grande, in pelle martellata, TOD'S (1.500 €).

Già che siamo in vena di tornare bambine, facciamo un gioco: abbiniamo le borse che vediamo in pagina alla loro signora ideale. La Hobo Shirt di Tod's se la aggiudica Kim Novak, una bionda dai blu accesi, su fondo nero.

Jackie 1961 piccola, in pelle, con tracolla cross body staccabile, GUCCI (1.980 €).

La Jackie di Gucci non lascia margine di scelta, va alla Bouvier, a Jackie in versione first lady, lady Onassis, e via dicendo.

Baguette in nappa, con motivo FF embossed, chiusura metallica e doppio manico, FENDI (2.400 €).

La Baguette di Fendi la consegnerei a quella divinità immortale che è Barbie. Chi non la considera una signora come le altre, in carne e ossa, volti pagina.

Cleo tracolla, in pelle spazzolata, con costruzione inclinata al fondo e ai lati, PRADA (1.600 €).

Mentre la Cleo di Prada non starebbe male addosso alla cerbiatta Natalie Wood: grande attrice, oggi un po' dimenticata.