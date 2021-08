A ciascuno la sua pista, a misura di desideri e quoziente atletico

Downhill al Bikepark

Non sarebbe, però, Trentino se non ci fossero paradisi a due ruote dedicati anche agli appassionati dell'adrenalina. Il primo Bikepark, catalogato dalla Provincia autonoma di Trento, è stato quello di Lavarone, a nord est di Rovereto (raggiungibile in poco più di mezz'ora d'auto). Aperta nel 2012, la struttura vanta oggi quattro tracciati per downhill ed enduro. «Come con uno skipass, il cicloturista può sfruttare gli impianti per risalire e affrontare i percorsi: c'è chi viene già attrezzato, ma offriamo anche noleggi bici e una scuola con istruttori per fare pratica», dice Alessio Amorth, responsabile del Bikepark. Alla portata dei più, famiglie comprese, il downhill è comunque classificato come uno sport estremo che non va preso alla leggera. Il divertimento di una discesa ripida, tra strettoie con pareti di alberi e su un tappeto di radici, deve accompagnarsi alla prudenza per evitare infortuni. Per esercitarsi, sempre a Lavarone, è presente anche un Pump Track, costruito su mille metri quadrati, dove l'obiettivo non è pedalare, ma avanzare aiutandosi con la pressione di gambe e braccia per sfruttare le discese.

Le biciclette giuste per ciascuno dei percorsi? Eccole

La prima ciclabile è tra le più comode del Trentino. Percorrendola da nord a sud è una facile discesa in mezzo a due valli. Se avete bisogno di un mezzo comodo sia per il cicloturismo, sia per la città, allora la Riverside 500 di Decathlon può essere un ottimo compromesso per quanto riguarda prestazioni e prezzo. Elettrica, ha un'autonomia di quasi 100 km (290 €, www.decathlon.it).

Affrontare una ciclovia da oltre 50 km con una city bike non è proprio il massimo. Per la CV TN 11 in Valsugana una mountain bike come la Olmo Bignone 29” offre la giusta comodità e affidabilità. Dotata di un telaio in carbonio monoscocca HMX, questa due ruote garantisce resistenza e leggerezza per chi ama anche la pedalata sportiva (2.093 € su www.bikegarageshop.it; www.olmo-bike.it).