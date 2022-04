A Civitavecchia celebrata la Giornata del Mare. I premiati del concorso nazionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Si sono svolte l’11 aprile, al porto di Civitavecchia, le celebrazioni per la Giornata del Mare. Per il ministero dell'Istruzione presente la sottosegretaria Barbara Floridia e per la Guardia costiera il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone. Diffondere la cultura del mare come risorsa di grande valore scientifico, ricreativo ed economico e la promozione di una cittadinanza del mare per studentesse e studenti, tutori della conservazione e della valorizzazione di un bene vitale per il pianeta e promotori della sua cultura. Con questi obiettivi è stata celebrata la Giornata del Mare, istituita nel 2017.

RiGenerazione Scuola

L'iniziativa si inserisce nell'ambito di RiGenerazione Scuola, il Piano del ministero dell'Istruzione per la transizione ecologica e culturale delle scuole, nato con l'obiettivo di educare i più giovani ad abitare il mondo in modo nuovo e più rispettoso e ponendo attenzione ai temi ambientali e alla sostenibilità. «Ho trovato i progetti premiati davvero molto interessanti, raccontati con entusiasmo sia dagli studenti che dai docenti. Educare i ragazzi alla cittadinanza del mare deve essere una priorità per costruire insieme un nuovo modello abitativo», ha dichiarato la sottosegretaria Barbara Floridia. «Parlare ai giovani – ha affermato l'ammiraglio Nicola Carlone – equivale ad investire sul nostro futuro, poiché loro saranno i custodi dell'immenso patrimonio che è il nostro mare. A tutti noi, però, spetta il delicato compito di tutelarlo, consegnandolo loro intatto, così come ce lo hanno consegnato i nostri predecessori. È questa una delle missioni più importanti che la Guardia costiera porta avanti – ben oltre i compiti affidatigli dalle leggi dello Stato – ma in virtù di un senso di responsabilità proprio di una Organizzazione vicina ai cittadini, dalla parte dell'ambiente».

Loading...

Studentesse e studenti

All'evento a Civitavecchia erano presenti oltre trecento studentesse e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Lazio che hanno partecipato al concorso nazionale “La cittadinanza del mare”. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra il ministero dell'Istruzione e il comando generale delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera, quest'anno ha per tema i cambiamenti climatici, la sostenibilità e gli effetti sull'ambiente costiero e sulle comunità che vivono in prossimità del mare. Nella stessa mattinata si sono svolti, in parallelo, altri momenti di approfondimento su tutto il territorio nazionale. Ad accompagnare le celebrazioni, le studentesse e gli studenti dei licei musicali del mare, “Chris Cappel College” di Anzio e “Galileo Galilei” di Civitavecchia, che hanno eseguito alcuni brani musicali.

Le scuole vincitrici

Scuola primaria:

1° classificato: Istituto comprensivo Piazzale della Gioventù – Santa Marinella (Rm). Titolo dell'elaborato: “Insieme per un mare d'amare” – Dipinto con inserti

2° classificato: Istituto Comprensivo Berto Barbarani – Bevilacqua (Vr) Titolo dell'elaborato “Si scrive mare si legge vita” – Video racconto