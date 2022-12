A Collon House tra dipinti e mobili d'epoca

Per godersi la bellezza della campagna, a circa dieci chilometri dal centro di Drogheda, situata nella storica valle del Boyne e vicina ad attrazioni come le rovine della abbazia cistercense di Mellifont (la prima dell'ordine costruita in Irlanda), e le croci celtiche di Monasterboice, antico sito monastico e cimitero fondato nel V secolo, perfetta è anche Collon House, edificio costruito nel 1740 in stile Irish Long House, ricco di carattere e impreziosito da dipinti e mobili d’epoca sia nelle camere che nelle aree comuni. Trasformato di recente in un hotel di charme, era la casa di Anthony Foster, Lord Chief Baron of the Exchequer, il cui figlio John “Speaker” Foster fu l’ultimo presidente della Camera dei Comuni irlandese fino al suo scioglimento con l’Atto di Unione nel 1800. Notevole il giardino, parte del Boyne Valley Garden Trail e spazio partner della Royal Horticultural Society of Ireland.



