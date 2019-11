A «colpi di mouse» si va a caccia di automobili di prestigio Oggi i collezionisti sono più attenti nelle fasi di acquisto e cercano un’alta qualità privilegiando gli esemplari conservati o restaurati alla perfezione di Vittorio Falzoni Gallerani

Per il secondo anno consecutivo OldCar24 è stato media partner di Auto e Moto d’Epoca a Padova con uno stand valorizzato, tra le altre cose, da due vetture d’eccezione, ambedue restaurate ai massimi livelli e con estrema attenzione al rispetto dell’originalità: una Maserati Ghibli, a rappresentanza del nostro invidiato Made in Italy, ed una Mercedes Benz 300 SE Cabriolet W112: auto germanica di estremo prestigio, allora come oggi.

OldCar24 conferma, infatti, che oggi il collezionista si è fatto estremamente esigente; più oculato negli acquisti rispetto a qualche anno fa, predilige, quando non sia possibile reperirne di conservati, esemplari restaurati alla perfezione. E non solo: rimane molto elevata la richiesta di modelli o versioni costruite in serie limitata; insomma, è diffusa la ricerca di prodotti esclusivi: un settore ove la richiesta supera la disponibilità e di conseguenza i prezzi si mantengono elevati.

È un dato di fatto che l’interesse per il motorismo storico si sta facendo sempre più globale, dato che viene confermato dall’andamento del portale OldCar24 che continua a crescere esponenzialmente in tutto il mondo; attualmente sulla piattaforma sono presenti 4.000 annunci da parte di privati e dei più importanti operatori europei del settore: un ottimo risultato propiziato dalla piacevolezza di questo portale realizzato in cinque lingue, con un magazine in italiano ed inglese ed un posizionamento privilegiato sui motori di ricerca.

Una crescita, questa di OldCar24, che è testimonianza della passione e dell’impegno profuso, nella sua creazione e nella gestione quotidiana, dal suo fondatore in prima persona, grande appassionato di automobili e di comunicazione tanto da allargare l’orizzonte dei suoi interessi a tutti i campi del lusso creando un «super portale» denominato OldLuxury24 che spazia in vari altri settori oltre ad auto e moto: orologi, barche e gioielli. Una creatura dalle potenzialità tali per cui le hanno già messo gli occhi addosso, per acquisirla, importanti Gruppi internazionali del settore.

Un’opportunità importante, quindi, per tutti coloro che sono alla ricerca di un veicolo particolare o desiderano porre in vendita il proprio in una cornice di adeguato prestigio.