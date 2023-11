A Copenaghen brilla Novo Nordisk, farmaco anti-obesità riduce anche rischio cardiaco

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Novo Nordisk brilla alla Borsa di Copenaghen, sulla scia dei nuovi positivi dati su Wegowy, il suo farmaco di punta, annunciati nel fine settimana durante un convegno. Il titolo della società farmaceutica danese, prima capitalizzazione di Borsa in Europa,da inizio anno è salito di oltre il 50% e il massimo record di 742 corone è stato raggiunto a ottobre. Novo Nordisk ha presentato sabato al congresso annuale della US Heart Society a Filadelfia i dettagli di uno studio che rafforza l'effetto positivo del Wegovy nella prevenzione degli attacchi di cuore.

L'azienda aveva già annunciato in agosto i benefici del farmaco nella prevenzione di gravi complicazioni cardiovascolari come ictus e infarti, con una riduzione del rischio del 20%. Un'indicazione che era stata allora collegata alla perdita di peso indotta dal farmaco. I dettagli dello studio presentato negli Usa evidenziamo che il trattamento con un dosaggio di 2,4 milligrammi del farmaco riduce il rischio di malattia indipendentemente dall'età, dal sesso, dall'etnia o dall'indice di massa corporea di base. Questo suggerisce – sottolinea la società – che la perdita di peso non spiega completamente i benefici del farmaco nella riduzione del rischio cardiovascolare. Inoltre l'effetto positivo della terapia si manifesta abbastanza rapidamente. Novo Nordisk ha chiesto un aggiornamento dell'etichetta del farmaco negli Stati Uniti e nell'Ue alla luce delle nuove indicazioni e si aspetta le relative decisioni nel 2024.

I dati sono stati ben accolti dagli esperti, scrivono gli analisti di Jefferies, in quanto appare giustificato l'uso del farmaco dimagrante anche contro le malattie cardiovascolari. Gli assicuratori sanitari quindi potrebbero avere difficoltà a rifiutarsi di coprire i costi del farmaco, anche se bisogna fare qualcosa per quanto riguarda il prezzo, aggiungono. Gli analisti di JP Morgan rilevano che il farmaco ha mostrato vantaggi su più fronti e questo dovrebbe contribuire a garantire che Wegovy sia ampiamente utilizzato anche per le malattie cardiovascolari. Per gli esperti di Sydbank, i dati dettagliati dello studio sul Wegovy «sono impressionanti» e dovrebbero contribuire a un maggiore utilizzo del farmaco in un mercato dell’obesità che probabilmente crescerà notevolmente nei prossimi anni. La banca si dice anche piacevolmente sorpresa dal fatto che la riduzione del rischio di eventi cardiovascolari non sia legata esclusivamente alla perdita di peso. Per Bank of America Securities, i dati sul Wegovy mostrano benefici su più endpoint, con un buon profilo di sicurezza complessivo.