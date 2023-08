A Copenaghen vola Bavarian Nordic, semestre record grazie ai vaccini

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bavarian Nordic svetta alla Borsa di Copenaghen grazie ai conti semestrali record. Il titolo della società biotecnologica specializzata in vaccini contro le malattie infettive e nelle immunoterapie oncologiche mette a segno un rialzo di circa undici punti percentuali, registrando la migliore performance dell’indice Stoxx Europe 600. Bavarian ha reso noto di avere realizzato un fatturato di 1,98 miliardi di corone nel secondo trimestre contro 537 milioni nello stesso periodo del 2022, chiudendo il semestre a 3,2 miliardi da 857 milioni. L’Ebitda trimestrale è positivo per 690 milioni (da –117 milioni) e il dato semestrale ammonta a 1,17 miliardi (da -212 milioni).

Una grande spinta alle vendite è giunta dal vaccino contro il vaiolo delle scimmie e il vaiolo, che ha totalizzato ricavi per 1,33 miliardi nel trimestre e 2,18 miliardi nel semestre. Il gruppo ha confermato la guidance di ricavi per circa 6,9 miliardi di corone nel 2023, con un Ebitda di circa 2,3 miliardi. «I forti risultati sono la netta conferma della nostra strategia commerciale che ci ha permesso di realizzare il miglior semestre della nostra storia. Come previsto, il vaccino contro il vaiolo delle scimmie continua a generare un significativo flusso di ricavi, ma è ancora più importante il rafforzamento, trimestre dopo trimestre, dei nostri vaccini per i viaggiatori, di riflesso alla crescita del mercato e alla forte performance del marchio», ha commentato il presidente e ceo di Bavarian Nordic, Paul Chaplin, citato in una nota.