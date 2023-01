A Cortina c’è The Queen of Speed

Sarà un lungo fine settimana a tutta velocità quello che si sta preparando a Cortina d’Ampezzo dove la Coppa del Mondo femminile di sci alpino farà tappa per Cortina Ski World Cup, tre giorni di gare ( due discese e un superG) che saranno l’occasione per vedere all’opera le migliori interpreti del circo rosa. The Queen of Speed, non è solo un evento sportivo ma soprattutto una grande festa che consentirà di vivere un’esperienza a trecentosessanta gradi, tra sport, festa, cultura, enogastronomia e natura. Tanti infatti sono gli eventi legati alla Coppa del mondo. In pista, si potrà sciare con i campioni del passato: nei tre giorni di gara, in attesa dello start, alcuni ex atleti di Coppa accompagneranno gli ospiti di Cortina Ski World Cup sulla Olympia e sulle altre piste ai piedi delle Tofane. E se la musica con una serie di concerti regalerà una serie di emozioni non è da meno la storia. In questo caso, naturalmente, la storia dello sci. Che sarà protagonista venerdì 20, alle 18 alla Sala di Cultura don Pietro Alverà di Largo Poste, quando verrà presentato, in collaborazione con Una Montagna di Libri “Disce, speciali e giganti, ovvero l’avventura dello sci alpino attraverso i millenni, raccontata da due giornalisti, Matteo Pacor e Stefano Vigliani. Il libro è edito da Mondadori nella collana “Le scie”.

