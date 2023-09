A Cosmoprof Asean visitatori in crescita del 78%

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Più di mille aziende espositrici, di cui oltre la metà provenienti da Paesi esteri, 13.255 visitatori tra cui più di 250 top buyer da Thailandia, Sud-Est asiatico ed Europa e cinque collettive nazionali da Thailandia, Cina, Italia, Giappone e Corea del Sud: sono i numeri della seconda edizione di Cosmoprof Asean, manifestazione di riferimento per i principali operatori del Sud-Est asiatico e per gli stakeholder internazionali del settore della bellezza organizzato da BolognaFiere, Informa Markets e China Beauty Expo (CBE) che si è svolta a Bangkok.

«Cosmoprof Cbe Asean è stato un evento di grande successo - ha sottolineato Gianpiero Calzolari, presidente del gruppo BolognaFiere -. La manifestazione ha registrato un aumento di visitatori pari al 78% rispetto all’anno scorso, provenienti soprattutto dalla Thailandia e dai Paesi Asean. La sinergia con Informa Markets e Baiwen Shanghai si è rivelata molto proficua: in due anni l’evento si è imposto come una destinazione di business strategica per gli stakeholder da tutto il mondo».

Loading...

David Bondi, senior vice president - Asia di Informa Markets, ha aggiunto: «Il numero di visitatori, gli espositori e i prodotti di quest’anno confermano ciò che attestano le tendenze globali,ovvero che il settore della bellezza e della cosmesi non solo si spinge continuamente oltre i confini dell’innovazionee della scienza, ma anche che i consumatori del mercato del Sud-Est asiatico sono attenti e desiderosi di capire e investire inprodotti all’avanguardia».

Eventi e iniziative speciali hanno arricchito le tre giornate di visita dei partecipanti a Bangkok. Beauty Made inThailand, l’iniziativa commerciale creata per sostenere le Pmi thailandesi nei mercati internazionali, ha attirato i buyer internazionali interessati a scoprire le migliori proposte dei brand locali in rapida crescita sul mercato e le soluzioni all’avanguardia per la filiera cosmetica. Medical Beauty ha fornito ispirazione e proposte per ottimizzare il proprio business al settore professionale. Macro-tendenze, tematiche attuali e approfondimenti di mercato sono stati presentati durante i CosmoTalks e i CosmoForum oltre a dimostrazioni dal vivo, presentazioni commerciali e concorsi dedicati ai professionisti della bellezza e delle spa, come Eyelashes Demonstration: Fantasy for Beauty, in collaborazione con Inca e Bangkok Beauty Academy e Nailpro Competitions Asia-Thailand2023-2024, organizzata dalla rivista Nailholic.