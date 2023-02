A Cosmoprof Worldwide Bologna oltre 2.900 aziende da 64 paesi e operatori attesi da più di 140 paesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Torna a registrare numeri in crescita la 54a edizione di, l‘evento B2B di riferimento per l’industria cosmetica in programma dal 16 al 20 marzo 2023 a Bologna. Saranno oltre 2.900 le aziende presenti (+11% rispetto al 2022), provenienti da 64 paesi. A rappresentare l’attrattiva mondiale della manifestazione anche le 29 collettive nazionali, in crescita rispetto agli anni scorsi, con piccole e medie imprese da Argentina, Australia, Belgio, Brasile, California, Cina, Corea Del Sud, Ecuador, Francia, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Lettonia Cosmoprof Worldwide Bologna, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Taiwan, Turchia, Ucraina e USA. Novità rispetto all’edizione 2022 la presenza di Argentina, Australia, India e Romania, con Irlanda presente per la prima volta con l’ente nazionale.



A determinare i numeri positivi dell’edizione di marzo sono soprattutto il ritorno di aziende da Cina e Taiwan, fino a pochi mesi fa impossibilitate ad uscire dai rispettivi paesi, e il costante rinnovamento del parterre espositivo, sintomo della vivacità del settore. Cosmoprof Worldwide Bologna attirerà in città buyer da più di 50 paesi, grazie anche al supporto delle agenzie ICE che operano nei mercati di riferimento per l’industria cosmetica. Delegazioni di compratori, retailer e distributori provenienti dai principali mercati emergenti e maturi, tra cui Nord America, Europa, Medio Oriente, Asia e Oceania, potranno incontrare gli espositori Cosmoprof 2023 per trovare nuove proposte e soluzioni distributive.



Per ottimizzare l’esperienza in fiera degli stakeholder internazionali sono state riviste anche le date di apertura dei saloni. Cosmopack, salone dedicato alle aziende della supply chain, e Cosmo Perfumery & Cosmetics, con i player del canale retail, prestige e mass market, saranno attivi dal giovedì al sabato, per rispondere alle necessità degli operatori esteri di concentrare gli incontri di business nei giorni feriali. Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon, l’area dedicata al canale professionale, manterrà le 4 giornate tradizionali, dal venerdì al lunedì, così da accogliere gli operatori nei giorni di chiusura dei saloni e dei centri estetici.



“Dopo un 2022 molto positivo, i dati di Cosmoprof Worldwide Bologna 2023 testimoniano la qualità del lavoro svolto negli anni,” commenta Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. “Cosmoprof è una vetrina irrinunciabile per gli operatori da tutto il mondo grazie all’eccellenza dell’offerta espositiva e alla capacità del format di adattarsi alle modalità di business in costante evoluzione”.



Tra le principali novità dellaprossima edizione, Ingredients Zone, nuova area espositiva nel padiglione 20 dedicata ai produttori e distributori di materie prime, principi attivi e ingredienti funzionali, oli essenziali, fragranze e servizi di formulazione. Già presenti in fiera come visitatori, quest’anno godranno di una maggiore visibilità per ottimizzare le relazioni con i terzisti leader mondiali partecipanti alla manifestazione.



Materie prime e ingredienti saranno inoltre uno degli elementi protagonisti della Cosmopack Factory, che per l’edizione 2023 si concentrerà sulle potenzialità legate alle tecnologie di track&trace. L’installazione, curata dallo Studio Sara Ricciardi, accompagnerà il visitatore in un viaggio tailor-made alla scoperta dell’intero ciclo di vita di un prodotto, dalla scelta e dalla lavorazione delle materie prime ai processi di produzione, dal controllo della distribuzione all’esperienza del consumatore, analizzando come le connessioni virtuose della filiera possono diventare l’elemento di garanzia della qualità, dell’originalità e della sicurezza dei cosmetici presenti sul mercato. Partner tecnici dell’iniziativa saranno Antares Vision Group, Induplast Packaging Group e N&B – Natural is Better.



Cresce l’attesa per conoscere chi si aggiudicherà i Cosmoprof & Cosmopack Awards 2023, gli “Oscar della Bellezza” che da 5 edizioni premiano l’eccellenza dell’industria cosmetica tra gli espositori di Cosmoprof Worldwide Bologna. Ad oggi, sono l’unico contest che coinvolge tutti i comparti dell’industria cosmetica, e celebrano il risultato della ricerca e degli investimenti delle aziende del comparto. Organizzati in partnership con l’agenzia di trend BEAUTYSTREAMS, gli Awards hanno conquistato negli anni sempre maggior riconoscimento tra i principali player, e sono diventati un riferimento per scoprire i prodotti, le formulazioni, il packaging, il design, la tecnologia, i materiali e gli ingredienti più innovativi a livello globale, grazie anche alle edizioni speciali in concomitanza con gli eventi del network internazionale Cosmoprof.



Per l’edizione 2023, i vincitori saranno annunciati nel corso di una serata di gala di Cosmoprof Worldwide Bologna a loro dedicata, The One and Only Event, che si svolgerà venerdì 17 marzo a Palazzo Re Enzo, nel cuore del centro storico di Bologna. L’evento sarà riservato alla stampa internazionale presente a Bologna, ai top buyer invitati in manifestazione come ospiti del Buyer Program 2023, e alle aziende che hanno presentato le loro candidature: un momento esclusivo di networking e l’occasione per scoprire dal vivo il meglio dell’industria beauty 2023.



COSMOTALKS

Non solo area espositiva, ma anche un calendario ricco di approfondimenti e momenti di formazione con esperti internazionali e partner di prestigio mondiale: è questo mix unico che differenzia il format Cosmoprof e che ne decreta il successo da più di 50 anni.

Al Centro Servizi, cuore pulsante della manifestazione, da giovedì 16 a sabato 18 tornano gli appuntamenti di CosmoTalks con i temi più attuali per l’industria cosmetica.

Saranno 12 gli appuntamenti in programma, con relatori da tutto il mondo pronti a condividere esperienze, previsioni e analisi con le aziende, i compratori, i retailer e i distributori presenti a Cosmoprof Worldwide Bologna. CosmoTalks è da sempre un momento di condivisione “dall’industria per l’industria”, e offre ispirazioni e nuovi spunti per analizzare il presente e costruire il futuro.



Per la prossima edizione i temi chiave delle tavole rotonde in programma saranno l’impatto dell’innovazione tecnologica sulle abitudini di consumo, l’approvvigionamento sostenibile delle materie prime, il riciclo del packaging cosmetico, l’approccio “blue biotech” che unisce attenzione per la conservazione degli oceani all'innovazione scientifica, le nuove modalità di comunicazione tra aziende e consumatori, e il ruolo del beauty come elemento psicologico. Non mancheranno analisi di mercato, con particolare attenzione al Middle East, e approfondimenti sulle macro-tendenze del futuro e sui trend attuali del mercato. Tra i partner per l’edizione 2023, BEAUTYSTREAMS, ECOVIA INTELLIGENCE, EUROMONITOR INTERNATIONAL, FASHION SNOOPS, KANTAR, NELLY RODI, QUANTIS FRANCE.



