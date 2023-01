A Coventry primo sciopero della storia per Amazon: niente pacchi per gli inglesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Lyons Park, periferia di Coventry, svetta un enorme magazzino: grande come 9 campi da calcio, ospita 10 chilometri di nastri trasportatori. È il magazzino centrale di Amazon per tutto il Regno Unito. Finita sui libri di storia per essere stata distrutta dalla Luftwaffe nella Seconda Guerra Mondiale, ora Coventry risale alla celebrità per essere la città inglese teatro del primo sciopero in assoluto nel Regno Unito del gigante americano, il più grande negozio digitale al mondo. Circa 300 dipendenti...