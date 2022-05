A Cuneo il primato di adesione a strumenti di risparmio postale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Risparmio e sostenibilità. Questi i due pilastri per lo sviluppo di Poste Italiane nel Nord-Ovest. Per quanto riguarda il primo i residenti nell’area nonostante la difficile congiuntura sono riusciti ad accantonare un discreto tesoretto poi affidato al risparmio postale. Infatti in Piemonte dal gennaio 2021 al febbraio 2022 la raccolta è complessivamente cresciuta del 2% e di quasi l’1,3% in Valle D’Aosta mentre in Liguria la raccolta si è mantenuta stabile. I libretti attivi sono quasi 2,5 milioni mentre i Buoni fruttiferi postali sottoscritti superano i 5 milioni. Cuneo è la provincia che detiene il primato di adesione a strumenti di risparmio postale rispetto al numero di abitanti con 216mila libretti attivi e oltre 500mila Buoni fruttiferi sottoscritti. Al secondo posto la provincia di Torino seguita dalle province di Savona e di La Spezia.

«Il risparmio postale – spiega Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane – rappresenta la più stabile fonte di finanziamento retail della spesa pubblica ed è il prodotto di risparmio preferito dagli italiani. Siamo orgogliosi di continuare a fornire tale servizio di interesse economico generale, confermando ancora il nostro ruolo di pilastro strategico per l’Italia».

Loading...

Il gruppo è impegnato in un altro fronte caldo: quello della transizione ecologica con l’obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2030, contribuendo quindi in anticipo agli obiettivi europei in questo ambito. Si punta, tra le altre cose, alla riduzione dell’impatto ambientale nella logistica, puntando sulla riduzione delle emissioni di CO2, attraverso il passaggio a mezzi di trasporto più sostenibili. Nei centri di distribuzione del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria sono in circolazione 1.742 nuovi mezzi di cui 201 elettrici e i restanti a basse emissioni. La provincia più green è quella di Torino che ha all’attivo 453 mezzi elettrici in circolazione seguita da Cuneo (323), Genova (233) e Novara (187). Inoltre per ogni nuovo mezzo elettrico in flotta la società attiva una nuova colonnina per la ricarica. Nel corso dei prossimi mesi continuerà in tutta Italia la consegna di veicoli elettrici per arrivare entro la fine dell’anno a un totale di 5.800 veicoli alla spina, praticamente un quinto di tutta la flotta di Poste.

Parallelamente prosegue l’installazione di sistemi fotovoltaici con impianti con una potenza media di circa 50kWp per un perimetro di potenza totale pari a circa 19MWp di picco totali a livello nazionale, intervenendo su 400 siti di medie e grandi dimensioni tra cui anche alcuni centri di smistamento postale. Nel Nord-Ovest per quest’anno sono previsti 30 impianti fotovoltaici di cui 18 in provincia di Torino, e i restanti distribuiti tra le province di Alessandria, Cuneo, Novara, Verbania, Imperia e Savona. La prima installazione è stata quella di Novara presso il Centro di distribuzione di Via Monterosa. Il progetto prevede la copertura del fabbisogno energetico del Centro sino al quasi il 53% del consumo annuo.

È a Imperia la prima area urbana “full green” in Italia per il recapito della corrispondenza e dei pacchi. Il sito è l’esempio di come si può diminuire la propria impronta ambientale contribuendo alla transizione low-carbon dell’economia e dell’intero paese.