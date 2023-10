A Deliveroo e Uber si applica il 5° livello del contratto della logistica

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le sentenza 3237/23 e 3239/23 con cui il Tribunale di Milano ha condannato alcuni colossi della consegna di cibo a domicilio (Deliveroo e Uber Eats) al pagamento dei contributi previdenziali per i ciclofattorini contiene istruzioni precise su come determinare la base imponibile da usare a tali fini. Innanzitutto, la sentenza fissa il momento iniziale della prestazione lavorativa nel cosiddetto “Login” e il momento finale nel cosiddetto “Logout” dalla piattaforma usata per le consegne, da calcolarsi...