A dieta dopo il lockdown (senza esagerare) Dalla liposuzione nutrizionale ai sosotituivi del pasto, ecco come buttare giù qualche chilo di troppo di Monica Melotti

Il post lockdown ci ha ridato la libertà, ma ci ha anche regalato qualche chilo in più. Non è facile riprendere tout court le proprie abitudini e di conseguenza risulta difficile mettersi a dieta, dopo un periodo di forte stress psicologico, e cominciare a fare in modo regolare un'attività fisica. In nostro aiuto, quando i chili da perdere non sono molti, arrivano diversi tipi di dieta e ognuno potrà scegliere quella più adatta alle sue esigenze. Queste diete vanno seguite per poche settimane, il loro scopo principale è quello di insegnare una corretta alimentazione, in modo di mantenere il peso raggiunto.



La liposuzione nutrizionale

È una variante della dieta chetogenica, protocollo ben consolidato ampiamente adottato a scopo dimagrante, ma meno restrittiva. «La liposuzione nutrizionale, con diversi studi scientifici alla base, è un metodo dimagrante che si basa sulla chetosi, ma lo fa in modo rivoluzionario rispetto ad altri trattamenti chetogenici - spiega Giuseppina Guastella, biologa nutrizionista di Pachino (Siracusa) -. È diversa perché propone un apporto di proteine tale da riuscire a nutrire e a tonificare i tessuti, quello cutaneo e muscolare, senza però sconfinare nell'abuso tipico delle diete iperproteiche. Inoltre, grazie ad accurati studi sui processi biochimici e ormonali dettati dai ritmi circadiani, riesce a integrare, in determinate ore del giorno, anche la frutta o altri alimenti, che sono esclusi in molti metodi chetogenici. Permette anche di demolire molta massa grassa, senza avvertire lo stimolo della fame e innescando la tonificazione di addome, cosce, glutei. Il metodo consiste nel nutrire l'organismo con proteine biologiche e nobili, dall'elevato valore nutrizionale, ma assolutamente magre, quindi senza carboidrati e grassi, in modo da costringere il metabolismo a produrre energia attingendo alle riserve adipose dislocate nel nostro corpo».

Alimenti sostitutivi del pasto

Da molti anni, sul mercato esistono diversi pasti sostitutivi con i pro e contro. Come pro c'è la comodità di avere il pasto pronto, facile da consumare, vedi barretta, “beverone”, pancake, come contro non sono prodotti freschi, hanno un costo elevato e non si possono consumare a vita. Sono indicati per un breve periodo, a patto di abbinargli un'alimentazione sana e corretta, associata al movimento. Ve ne segnaliamo alcuni.

L'americana Herbalife Nutrition, promotrice della cultura del benessere, ha coinvolto, per il supporto medico-scientifico, il premio Nobel Louis Ignarro. In base alle proprie esigenze si dovrebbe scegliere uno o due kit nutrizionali da consumare a colazione e a pranzo, cui abbinare integratori, proteine o vitamine, nell'arco della giornata. I kit si possono utilizzare a pranzo/cena cui aggiunger un pasto libero. In Italia il brand americano a fornisce gli integratori agli sportivi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

L'azienda Juice Plus, invece, propone un percorso nutrizionale detox che si basa sulla filosofia dell'assunzione di 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Siccome è quasi impossibile una regolare assunzione, le capsule Juice Plus contengono 30 tipi diversi di frutta, verdura e bacche e possono usate come integrazione vitaminica anche per chi vuole dimagrire. Anche qui abbiamo barrette, zuppe e frullati che sono pratiche alternative ai pasti regolari e bilanciati.