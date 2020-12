A Dino Pesole il premio Agnes per il giornalismo economico Tra i premiati anche il direttore di Repubblica Maurizio Molinari (giornalista scrittore), Alessandra Sardoni de La 7 (giornalismo Tv), Roula Khalaf, Direttrice del Financial Times (premio internazionale), Danda Santini, direttrice di Io donna (stampa periodica), Simone Canettieri del Foglio (carta stampata)

È Dino Pesole, giornalista del Sole 24 Ore, il vincitore del Premio Biagio Agnes 2020 per il giornalismo economico. La dodicesima edizione del Premio, andata in onda il 5 dicembre eccezionalmente dallo Studio di Domenica In su Rai1. Sedici le categorie del premio che spaziano dalla stampa periodica al giornalismo Tv, dal cinema al giornalista scrittore. Tra i premiati, oltre a Dino Pesole, il direttore di Repubblica Maurizio Molinari (giornalista scrittore), Alessandra Sardoni de La 7 (giornalismo Tv), Roula Khalaf, Direttrice del Financial Times (premio internazionale), Danda Santini, direttrice di Io donna (stampa periodica), Simone Canettieri del Foglio (carta stampata). Ancora: tra i premiati ci sono anche Amadeus e Fiorello, ai quali andrà il “Premio Evento Tv dell'anno” per esser riusciti con il loro 70° Festival di Sanremo, in un momento di frammentarietà del pensiero e confusione generalizzata, a creare uno spettacolo che ha unito il Paese.

Simona Agnes: tutelare il giornalismo di qualità

«Proprio nell’anno della pandemia è necessario tutelare il giornalismo di qualità, un impegno che da sempre anima il lavoro della Fondazione Agnes: per questo abbiamo voluto fortemente rilanciare il Premio Agnes, perché crediamo che i cittadini abbiano diritto di poter conoscere il momento storico che stiamo vivendo senza fake news, con un giornalismo documentato e accurato, appassionato e autorevole» commenta Simona Agnes, presidente della Fondazione Biagio Agnes.

