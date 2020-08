A distanza anche i primi colloqui con clienti

Vincenzo Gunnella Presidente di Notartel, la società informatica del Notariato

«Il 5 agosto abbiamo messo a disposizione un sistema di videoconferenza interno, sicuro, basato sul cloud. Ed è solo l’ultimo di una serie continua di investimenti», afferma Vincenzo Gunnella, il presidente di Notartel, la società informatica del Notariato. Che in innovazione, tra hardware e software, investe ogni anno oltre due milioni di euro.

Il sistema di videoconferenza “dedicato” si aggiunge quindi al set di strumenti che consente ai notai di operare da remoto. «Ci sono operazioni che – spiega Gunnella –nei primi sei mesi del 2020 hanno visto un aumento delle modalità digitali. Come la stipula dei contratti a distanza e in simultanea, con le parti presenti presso due notai in due località diverse, grazie all’uso della doppia autentica informatica dell’atto».

Altro esempio, la spedizione informatica delle procure. Che si basa su un sistema ampiamente testato, «visto che da oltre dieci anni – prosegue – i documenti, immodificabili e firmati digitalmente, viaggiano con la certezza giuridica notarile».

Il nuovo sistema video consentirà ora di gestire meglio la possibilità di avere una fase istruttoria a distanza: i primi colloqui tra notaio, clienti, professionisti. Se durante l’emergenza Covid si è rivelata una necessità - dice Gunnella - potrà diventare routine in futuro: di certo non spersonalizza i contatti con la clientela, ma può anzi aiutare le relazioni».