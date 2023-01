A Dubai un parco a tema dedicato al Real Madrid

Tra le tante attrazioni che Dubai è in grado di offrire ai propri visitatori, per la fine del 2023 è prevista anche l’apertura di un nuovo parco a tema dedicato alla squadra sportiva del Real Madrid. Il parco, promosso da Dubai Parks and Resorts, si chiamerà, come prevedibile, Hala Madrid! e sarà caratterizzato da un museo, da montagne russe e da giochi di abilità calcistica. Sarà il primo parco a tema di questo tipo al mondo. I visitatori potranno godere di mostre audiovisive, esperienze interattive e attrazioni ispirate allo spirito del Real Madrid.

