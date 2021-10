Expo, a Dubai tutti in coda per conoscere l’Italia tecnologica e «green»

Expo 2020 al via a Dubai Photogallery26 foto Visualizza

Gli altri padiglioni

Sebbene tra i più attesi e visitati già nel primo giorno (il «Times» ha scritto che è uno dei dieci buoni motivi per visitare l'Expo di Dubai), il Padiglione italiano non è che uno degli oltre 200 presenti sui 438 ettari di superficie dell'Esposizione universale.

Molte le architetture futuristiche, come quella dell'Arabia Saudita o della Svizzera, mentre si fa notare la partecipazione di Israele, e non tanto per il contenuto, quanto per la presenza stessa di questo Paese, per la prima volta all'interno di un grande evento in un Paese arabo. Ovviamente, il padiglione più grande non poteva che essere quello cinese: una sorta di immenso tempio di 4.636 metri quadrati in cui il Paese asiatico mette in mostra gli ultimi traguardi raggiunti nei settori dell'informatica e dei trasporti moderni.

Una Expo faraonica

Una Expo faraonica, in cui si attendono 25 milioni di persone in sei mesi. Difficile dire se questo numero sarà raggiunto (l'incognita della pandemia resta presente e le tante restrizioni potrebbero scoraggiare i visitatori non professionali), ma la prima giornata si è svolta all'insegna dell'ottimismo, confermato sia dal Commissario alla presenza italiana a Dubai, paolo Glisenti, sia dagli imprenditori e operatori presenti per la cerimonia inaugurale.

Un'aria di ottimismo che si sta già riflettendo sulla città stessa, in cui sono tornati il traffico infernale, gli hotel e i negozi pieni, come non si vedevano ormai da anni, come ci raccontano i residenti che incontriamo.