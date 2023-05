A Dublino in luce Ryanair, torna utile in 2022-23 e cauto ottimismo su 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Gli investitori hanno bene accolto i risultati annuali e la guidance di Ryanair che alla Borsa di Dublino è arrivato a guadagnare oltre due punti. Il mercato ha apprezzato il ritorno all’utile della compagnia aerea low cost nell’esercizio che si è chiuso lo scorso marzo, dopo il profondo rosso degli anni della pandemia. Nel 2022-2023 Ryanair ha realizzato un profitto netto rettificato di 1,43 miliardi di euro contro la perdita di 355 milioni di euro dell'esercizio precedente e a fronte degli 1,4 miliardi attesi in media dagli analisti. Il fatturato è più che raddoppiato a 10,8 miliardi di euro, superando leggermente il consensus anche in questo caso e i passeggeri sono aumentati del 74% a 169 milioni. La società sottolinea di avere aumentato in modo significativo la propria quota di mercato nella maggior parte dei mercati europei, dove ha operato al 116% della capacità rispetto al pre-Covid.

In particolare la crescita è stata elevata in Italia (dal 27% al 40%), Polonia (dal 26% al 36%) e in Irlanda (dal 49% al 58%), precisa la compagnia, anticipando che la prossima estate funzionerà a livelli senza precedenti, con quasi 2.500 rotte e oltre 3.000 voli giornalieri. “La domanda è robusta”, spiega Ryanair, che punta ad avvantaggiarsi della ripresa del traffico, considerando che in Europa nel suo insieme la capacità delle compagnie aeree resta sotto i livelli pre-pandemia, dopo i fallimenti o i tagli decisi da alcuni vettori durante la crisi del Covid o per l’aumento del prezzo del carburante, proprio mentre si assiste al ritorno dei turisti asiatici e americani.

Per l’esercizio in corso, il gruppo irlandese si aspetta un aumento del proprio traffico del 10% circa a un totale di 185 milioni di passeggeri, “anche se i recenti ritardi nelle consegne da parte di Boeing potrebbe spingere una parte di questa crescita nella seconda metà dell’anno e potrebbe ridurre leggermente questo target”. Inoltre la fattura per il carburante dovrebbe aumentare di oltre 1 miliardo di euro a causa dei maggiori costi del petrolio “e nonostante la flotta sia più ‘fuel-efficient’". Complessivamente, Ryanair si dichiara “cautamente ottimista sul fatto che i ricavi dell’esercizio 2024 cresceranno in modo sufficiente da coprire” l’aumento del costo del carburante e “permettere un modesto aumento dell’utile” rispetto all’anno precedente. Gli analisti di Stifel hanno definito “costruttivi” gli obiettivi presentati da Ryanair, ricordando che storicamente la compagnia si mostra cauta quando annuncia i suoi target.