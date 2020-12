A due anni dallo scoppio della bolla torna la speculazione sulla Cannabis in Borsa Dalle elezioni il settore è balzato del 45% in Borsa. La scommessa è che, con il cambio della guardia alla Casa Bianca, ci possa essere una svolta sulla legalizzazione di Andrea Franceschi

Dalle elezioni il settore è balzato del 45% in Borsa. La scommessa è che, con il cambio della guardia alla Casa Bianca, ci possa essere una svolta sulla legalizzazione

I titoli della cannabis in Borsa sono ancora sotto del 70% rispetto ai massimi toccati prima che scoppiasse la bolla a fine 2018. Di recente tuttavia il mercato è tornato in fibrillazione e ieri è stata annunciata una tra due delle maggiori società del settore: Aphria e Tilray, rispettivamente quinto e undicesimo titolo del comparto per giro d’affari. Il valore di mercato post-fusione dovrebbe attestarsi intorno ai 4,8 miliardi di dollari canadesi (3,8 miliardi di dollari Usa).

L’operazione, che sarà...