A due milioni di neoassunti richieste capacità digitali

Anche l’altra faccia della medaglia, vale a dire la rivoluzione green, è a caccia di competenze. Sempre le recenti fotografie Excelsior, targate Unioncamere-Anpal, hanno evidenziato come solo nel 2023 su oltre cinque milioni di assunzioni previste dalle aziende nel 41,8% dei casi sia stato richiesto il possesso di competenze per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale con un grado di importanza elevato per lo svolgimento della professione. Vengono ricercate di più le competenze green ai tecnici della produzione e preparazione alimentare (domandate con importanza elevata all’86,2% delle entrate), ai tecnici delle costruzioni civili (81,6%), ai tecnici della gestione di cantieri edili (69,7%), ai tecnici della sicurezza sul lavoro (65,2%). Sempre per fare qualche esempio concreto, per i tecnici della filiera agroindustriale la richiesta di competenze verdi si traduce nella conoscenza delle tecniche di riciclaggio, di gestione degli scarti alimentari, per la commercializzazione dei prodotti alimentari biologici, per la gestione dei procedimenti che maggiormente rispettino le direttive aziendali sul risparmio energetico. Nell’ambito delle costruzioni la domanda di competenze green riguarda il possesso di conoscenze nei campi del fotovoltaico, delle energie rinnovabili, della normativa edilizia in materia di risparmio energetico, della progettazione a basso impatto energetico, nella propensione all’utilizzo di tecnologie di ultima generazione (domotica, etc.), e nei materiali di riciclo per la bioedilizia. Nei cinque anni, dal 2023 al 2027, saranno richieste competenze green di livello “intermedio” a circa 2,4 milioni di lavoratori, e di importanza “elevata” ad oltre 1,5 milioni. Ma anche qui il mismatch è elevatissimo: oltre il 50%.

Il fatto è che più di 20 anni di mancato dialogo tra formazione e lavoro hanno prodotto solchi pesanti, peggiorati dalla velocità delle rivoluzioni in atto e da una forte denatalità che sta facendo sparire dai banchi 100mila alunni l’anno (al 2034 la popolazione scolastica si ridurrà di ben 1,4 milioni di studenti). Un danno enorme per l’Italia che è il secondo paese manifatturiero d’Europa, tra le principali economie mondiali, ma tanti giovani non lo sanno, e peggio ancora non hanno la possibilità di incontrare la manifattura durante il percorso di studi, perdendo così opportunità formative e occupazionali. Per la sola manifattura, dalla meccatronica all’informatica, serviranno da qui al 2027 almeno 500mila addetti, sempre secondo Unioncamere-Anpal. Ma già oggi si sa che il 45% di questi profili ricercati, vale a dire quasi uno su due, sarà di difficile reperimento. Le aziende sono a caccia anche di oltre 50mila diplomati Its all’anno.

Insomma, il “mismatch” rischia di essere una seria zavorra su Industria 5.0 anche perché è in costante crescita: nel 2019 la difficoltà di reperimento si manteneva su una media del 30%, adesso si sale al 45%. Il danno è enorme: nel 2022 Unioncamere ha stimato una perdita di valore aggiunto, causata dal mismatch, pari a 38 miliardi di euro, considerando una tempistica di difficoltà di reperimento compresa tra 2 e 12 mesi. Un paradosso in un Paese con un alto numero di Neet, 1,7 milioni di giovani tra i 15 e 29 anni che non studiano e non lavorano; un abbandono scolastico costantemente a doppia cifra, e un tasso di disoccupazione giovanile al 21% tra i peggiori a livello internazionale.

