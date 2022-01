A due ruote nei Campi Flegrei, dove i vulcani plasmano la storia

Rapimento estatico e amarezza

I Campi Flegrei esercitano il loro fascino anche sul visitatore di oggi. Ma l'effetto è contrastato: c'è l'ammirazione per una bellezza soverchiante, che negli animi più sensibili può provocare un senso di rapimento quasi estatico, noto come “sindrome di Stendhal”; ma c'è anche l'amarezza per le condizioni di incuria, talvolta di scempio, in cui versa oggi questa eredità.

Da qualche anno è in atto un tentativo encomiabile di recupero del recuperabile. Il Parco archeologico dei Campi Flegrei, articolato in ben 25 siti diversi, cerca di valorizzare il tanto che ancora oggi, nonostante tutto, è arrivato fino a noi.

Un viaggio da queste parti vale senz'altro la pena. E ancora di più un cicloviaggio.

Niente ciclabili, solo app

Va detto in premessa che le infrastrutture cicloturistiche sono del tutto assenti. La densità di popolazione è fra le più alte in Italia. Il territorio è saturo, antropizzatissimo. Ogni metro quadrato è occupato da insediamenti abitativi, produttivi (spesso abbandonati), infrastrutture.

Con oltre settanta vulcani attivi, tra grandi e piccoli, emersi e sommersi, vistosi (come il Vesuvio) o poco visibili come le caldere, è una delle zone a più alto rischio vulcanologico del mondo. Qui vivono 3,5 milioni di italiani, attaccatissimi alla loro terra. Vulcanologi e Protezione civile sono in allerta permanente.