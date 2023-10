A Eindhoven dieci percorsi per esplorare il futuro del design

Voices from the Frontline, pluripremiato progetto di data visualisation creato per il Global Centre for Climate Mobility da Clever°Franke: ha vinto i Dutch Design Award nella categoria Data & Interaction.

I Dutch Design Awards

Tra gli otto vincitori dei Dutch Design Awards (nelle categorie Product, Habitat, Communication, Fashion, Design Research, Data & Interaction, Best Commissioning e Young Designer) spicca Voices from the Frontline, pluripremiato progetto di data visualisation creato per il Global Centre for Climate Mobility da Clever°Franke, lo studio di Utrecht già vincitore dei Design Awards due anni fa.

Tra i vincitori dei Design Awards i coloratissimi tappeti del giovane Marcos Kueh, creati con sapienza artigianale e sospesi tra fauves, pop art e pixel digitali.

«Progetti di questo tipo richiedono un lavoro enorme per “digerire” una ricerca complessa e tradurla in un’interfaccia web che possa parlare a un pubblico ben più ampio della comunità scientifica - spiega al Sole 24 Ore Pietro Lodi, Lead UX designer di Clever°Franke - . Abbiamo creato un linguaggio forte e positivo in cui convivono fotografia e video, visualizzazione di dati in diversi livelli di astrazione che trovano posto in un’interfaccia web, in un report dettagliato con l’intera ricerca e in video che sono stati presentati alla COP 27».

Frankenstein, le poltrone dello Studio Iammi create con i residui di produzione delle schiume per le sedute dell’industria automobilistica.

Isola reinventa l’artigianato

Sempre corposa la truppa di designer portati a Eindhoven da Isola Design, la piattaforma nata a Milano e arrivata al suo quinto anno di partecipazione in Olanda. Quest’anno i creativi erano un’ottantina su due spazi espositivi, articolati su temi ripresi dalla rassegna di Milano: il primo di 500 metri quadrati (titolo Nothing Happens if Nothing Happens) e il secondo di 100 metri quadrati, con l’intrigante Tools & Crafts.

La collezione BLUE² dello Studio Rijsmus, con i suoi oggetti costruiti utilizzando i materiali plastici di scarto di vecchie piscine (foto di Birgit Rijsmus).

«Una mostra, quest’ultima, allestita da Wisse Trooster e Pepijn Fabius Clovis all’interno del laboratorio di un falegname olandese di 75 anni - spiega Gabriele Cavallaro, co-fondatore di Isola - : l’idea è quella di creare una nuova generazione di artigiani in grado di unire tecniche tradizionali e nuovi materiali».