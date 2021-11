A Eni il 20% del maxi parco eolico Uk: perché la mossa è strategica per il gruppo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Per capire quanto sia strategica per Eni l’ultima mossa in Uk, bisogna riavvolgere il nastro a a un anno fa quando il primo ministro inglese Boris Johnson annunciò un piano da 12 miliardi di sterline (14 miliardi di euro ai cambi correnti) per la ripresa verde del Paese imperniato su un mix energetico, fatto di idrogeno, tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS), decarbonizzazione accelerata dei trasporti, nucleare (impianti tradizionali e minireattori) ed eolico offshore. Con ...