A Ercolano l’Istituto laboratorio per giovani tecnici di meccatronica

Del resto, la flessibilità dei corsi e la partnership, stabile, delle imprese sono da sempre la ricetta vincente degli Istituti tecnici superiori, e dell’Its Ma.Me. Come testimonia Andrea Esposito, vice presidente dell’Unione degli industriali di Benevento e ceo di Laer Spa di Airola, un’azienda che opera dal 1989 nel settore aerospaziale specializzata nelle aerostrutture complesse: «Con entusiasmo abbiamo partecipato alla nascita dell’Its Ma.Me. perché è davvero insopportabile il mismatch tra offerta e domanda di lavoro nel settore aeronautico - ha dichiarato -. Nella stagione dell’accelerazione di innovazione, scuola ed impresa devono fare un patto continuo di aula e on the job capace di dare competenze ai giovani che intendono inserirsi con successo nel mercato del lavoro».

«Gli Its rappresentano una potenzialità per il nostro territorio ed una valida integrazione con il mondo del lavoro, soprattutto per aziende come la nostra alla continua ricerca di profili tecnici altamente specializzati - ha aggiunto Giovanni Abete, amministratore delegato, Ceo presso A.Abete srl, Nola (Na) -. Efficacia formativa, sviluppo di competenze tecniche specifiche, crescita del tessuto economico locale e della competitività, incremento dell’occupazione giovanile sono le motivazioni che ci spingono a credere nell’importanza degli Its e a rinnovare ogni anno la fiducia in questo valido strumento formativo».

Sulla stessa lunghezza d’onda Leonardo Lecce, amministratore unico di Novotech Srl, Casoria (Na): «Ho sempre creduto nella validità e necessità della formazione tecnica superiore. La seguo da più di 10 anni e questo mi ha indotto a decidere per la mia Società Novotech Srl di partecipare come socio fondatore all’Its Ma.Me. Ho già assunto a tempo determinato due allievi dei primi corsi e attualmente ospito in stage altri due allievi. Sono pienamente soddisfatto del percorso formativo condiviso fra la mia azienda e la Fondazione Ma.Me.».