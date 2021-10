A Fabrizio Testa la guida di Borsa: ecco chi è il nuovo timoniere di Piazza Affari

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Da un ex poliziotto a un ex carabiniere. Il passaggio del testimone alla guida di Borsa italiana è un cambio sulla linea della continuità. Il profilo del nuovo ad della società-mercato, Fabrizio Testa, ha più di un punto in comune con quello del suo predecessore, Raffaele Jerusalmi, che lascerà l’incarico a fine novembre dopo 14 anni in Piazza Affari, di cui 11 come amministratore delegato. Entrambi laureati in Bocconi, entrambi sono entrati nel mondo della finanza come trader dal lato del reddito...