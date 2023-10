A Fieg e Luiss 2 milioni da Google per un progetto contro la disinformazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Fieg e Luiss Data Lab riceveranno, attraverso un progetto congiunto, un finanziamento di 2 milioni di euro e supporto tecnico pro bono da Google.org per la “Impact Challenge: Tech for Social Good”, iniziativa dedicata in Italia alla lotta alla disinformazione online e agli attacchi informatici. È quanto si legge in una nota. Il progetto, che riguarda nello specifico la lotta alla disinformazione, sarà il primo in Italia a ricevere il supporto di una Fellowship di Google.org.

«La disinformazione minaccia la democrazia e lo sviluppo consapevole della società. Per questa ragione – evidenzia il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini – salutiamo con favore ogni progetto che sviluppi gli strumenti necessari a riconoscere le fake news e che possa contribuire a formare editori e giornalisti».

Luiss Data Lab e Fieg, riporta la nota, svilupperanno un modello di machine learning, un motore di ricerca e un’interfaccia utente accessibile, per consentire ai giornalisti di analizzare i contenuti web su diverse piattaforme. Questo progetto mira a supportare circa 10.000 giornalisti in 400 redazioni, con particolare attenzione al miglioramento delle competenze e al sostegno dei giornalisti provenienti da aree svantaggiate.

La Fellowship di Google.org è un programma di assistenza tecnica pro bono della durata di sei mesi, attraverso il quale dipendenti di Google, chiamati “Fellow”– ingegneri software, product manager, esperti di user experience e altre figure di Google – lavoreranno fianco a fianco con Fieg e Luiss Dat Lab per realizzare progetti scalabili e con un impatto duraturo.

«La disinformazione prolifera dove la qualità dell’informazione è bassa; garantire l’affidabilità delle notizie che circolano in rete è una priorità per gli editori Fieg: con questo progetto intendiamo implementare gli strumenti a disposizione delle redazioni – afferma Andrea Riffeser Monti, Presidente della Federazione – Siamo particolarmente soddisfatti per questo importante riconoscimento, che ci vedrà impegnati, nei prossimi 3 anni, insieme al Luiss Datalab, nella realizzazione di un progetto di ampio respiro, sull’importanza della lettura e sulla necessità di privilegiare l’informazione attendibile e verificata dei giornali, cartacei e online, contro i fenomeni di cattiva informazione, a beneficio dell’ecosistema dei media italiani e dei lettori in generale».