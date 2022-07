A Fietta il Premio Speciale dei CFO Award

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Anche quest'anno sono stati consegnati i riconoscimenti del CFO Award, la manifestazione ideata e organizzata da Accuracy (Independent international consulting firm) e ANDAF (Associazione nazionale direttori amministrativi finanziari) in collaborazione con Borsa Italiana ed Elite e con la media partnership di Financecommunity.

Il Premio, giunto alla sua sesta edizione, quest'anno sostiene Fondazione TOG, una realtà no-profit milanese che da oltre 10 anni cura gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie neurologiche complesse. Le premiazioni sono state precedute da un dibattito sul tema “Globalizzazione: sogno o incubo” che ha avuto come principale interlocutore il Prof. Francesco Sisci, noto giornalista ed esperto sinologo, docente di geopolitica e Presidente dell'Appia Institute.

“La pandemia e la guerra hanno messo in discussione le basi su cui si poggiava la globalizzazione, minata soprattutto da elementi economico-finanziari quali in maniera non esaustiva la mancanza di materie prime, le relative difficoltà di produzione e l'aumento dei costi di trasporto - ha dichiarato Giovanni Foti, Partner di Accuracy. Tuttavia, la globalizzazione, così come intesa adesso, ha un ulteriore nemico: la sostenibilità. Il trend attuale sembra essere orientato ad un cambiamento che è proteso verso una globalizzazione che debba produrre effetti non solo nell'ambito economico, ma anche in quello ambientale, sociale ed umano.”

“E' un vero piacere essere qui oggi per questa rinnovata edizione del CFO Award, manifestazione che di anno in anno continua a darci grandi soddisfazioni e che è diventata un appuntamento fisso per la nostra Comunità professionale. Anche quest'anno il Premio ci offre l'occasione per fare un bilancio sul mestiere del CFO e sulla sua continua evoluzione richiesta dal frenetico contesto in cui operiamo - ha affermato Agostino Scornajenchi, Presidente di ANDAF e CFO di Terna. Una professione complessa che spesso ci vede prendere decisioni importanti e difficili, coniugando sempre la consapevolezza della nostra esperienza con la capacità di innovare per accrescere il valore delle aziende di cui siamo parte. I colleghi che sono stati premiati oggi sono manager che hanno fatto la differenza, ciascuno nel proprio ambito, esprimendo grandi capacità in contesti spesso critici. E il loro successo si fonda, oltre che su un solidissimo bagaglio professionale, sulle capacità mai scontate di saper valorizzare il capitale umano delle imprese, facendo leva sulle competenze personali e professionali dei collaboratori”.

Premiati con il CFO Award i direttori finanziari di WalCor, Sideralba, Ferrovie Nord Milano e Eviso rispettivamente nelle categorie società non quotate, società Elite, società quotate EM e società quotate EGM. Consegnato il premio speciale ai CFO di Hope Sicav e del Sole 24 Ore.

Al Direttore Generale Corporate & Cfo del Sole 24 Ore Paolo Fietta è stato assegnalo il Premio Speciale dei CFO Award per aver contribuito alla diffusione di una moderna cultura d'impresa orientata ai temi della digitalizzazione e della sostenibilità, e alla valorizzazione delle competenze personali e professionali della figura del CFO anche in realtà complesse quali Il Sole 24 ORE, e per aver testimoniato come sia possibile raggiungere risultati ambiziosi sapendo sempre coniugare le diverse esigenze di business con la costante e rigorosa etica del lavoro e con la valorizzazione e motivazione del capitale umano.

Il riconoscimento si aggiunge ai premi già ottenuti da Fietta agli Inhousecommunity Awards Italia, nel 2021 per la Direzione Finanza e Amministrazione dell'anno e nel 2020 per il CFO dell'Anno.