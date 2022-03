«A fine mese solo 200 persone in terapia intensiva». Sei regioni verso la zona bianca

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Continua il calo dei ricoveri per Covid-19 in Italia. In base all’ultimo monitoraggio dell’Iss-ministero della Salute (con dati al 3 marzo) il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 6,6% (rispetto all’8,4% della settimana precedente). Mentre la percentuale di occupazione dei reparti ordinari a livello nazionale è scesa al 14,7% (a fronte del 18,5% di una settimana fa). Il tasso di occupazione dei reparti di area medica è calato dunque sotto la soglia di allerta del 15% per la prima volta dallo scorso 23 dicembre (era al 13,9%). «Se continua così arriveremo a fine mese con meno di 200 o massimo 250 persone in terapia intensiva, così da poter riprendere la normale attività di prestazioni negli ospedali» ha dichiarato Pierpaolo Sileri, sottosegretario al ministero della Salute. Attualmente i pazienti ricoverati in rianimazione sono 654.

A fine marzo addio al sistema dei colori

A fine mese, con la scadenza dello stato di emergenza, sarà archiviato anche il sistema dei colori, costruito in base al tasso di occupazione degli ospedali. Con questo trend arriveremo a quella data con tutta Italia in fascia bianca (quella con percentuali più basse di ricoveri).

Altre sei regioni verso la zona bianca

Attualmente sono in zona bianca cinque regioni (Lombardia, Veneto, Umbria, Campania, Basilicata e provincia autonoma di Bolzano). Ma altre sei si avviano ad aggiungersi, lasciando la fascia gialla. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia e provincia autonoma di Trento. Tutte hanno dati da zona bianca da almeno una settimana (ricoveri nei reparti ordinari sotto il 15% oppure ricoveri in terapia intensiva sotto il 10%). Per “scalare” in giallo servono però 14 giorni in uno scenario inferiore. Ma non sono mancati i casi nei quali la cabina di regia ha ritenuto «congruo» un periodo inferiore

Solo Sardegna con numeri da fascia gialla

Attualmente nessuna regione italiana registra più numeri da zona arancione (che scatta quando il tasso di occupazione dei reparti ordinari supera il 30% e quello delle terapie intensive il 20%). E tutte le regioni italiane hanno numeri da fascia bianca, con l’eccezione della Sardegna (20% in area non critica e 12,7% in rianimazione), che registra dati ancora da fascia gialla.