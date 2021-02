A fine settembre torna Cersaie, il salone della ceramica di Bologna

È questa la rappresentazione visiva del nuovo concetto di «Open», che per questa edizione di Cersaie si abbina a Evolution, sottolineando ancora la tendenza e la tensione a recepire stimoli e a svilupparli in nuove possibilità. A questa immagine si abbina anche il nuovo logo Cersaie Digital, che da un lato conferma il brand madre di cui è diretta emanazione, dall’altro lancia l’approdo della manifestazione nell’esperienza digitale web, con modalità di fruizione radicalmente nuovi rispetto al passato.

Una novità della 38esima edizione sarà Cersaie Digital, che verrà messo online per tre settimane, dal 20 settembre all’8 ottobre. Gli stessi espositori della fiera fisica saranno così protagonisti di una partecipazione anche attraverso il web, « che non intende sostituire la fiera in presenza, ma rafforzarla», precisano gli organizzatori, «cogliendo tutte le potenzialità dell’information technology, della dematerializzazione delle informazioni e degli eventi e dell’estensione globale, in termini di capacità relazionali per consolidare ruolo, standing e prestigio di Cersaie».