A Fiorenzuola di Focara forse si è bagnato anche Dante

Quella di Fiorenzuola di Focara a pochi chilometri da Pesaro è la spiaggia più dantesca del nostro paese. Anche il Sommo Poeta la conosceva. E sicuramente sarà sceso dai suoi tornanti per godere lo spettacolo di trovarsi di fronte questo lido naturale dove ancora oggi lo scenario paesaggistico non è mutato: sopra c'è il borgo medioevale dove ogni palazzo pubblico e abitazione privata sono curati in ogni dettaglio architettonico. I ristoranti di pesce presentano menù improntati alla genuinità. La scelta migliore è quella di scendere in spiaggia a piedi, gustandosi il tragitto.

3/11 5/11 Menu