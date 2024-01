A Firenze crescono i compratori dall’estero, Germania in testa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2024 sarà l’anno della quotazione di Golden Goose, il marchio di sneaker di lusso nato a Mestre all’inizio degli anni 2000 e “esploso”, proiettandosi nei mercati mondiali, grazie anche alla spinta di vari fondi d’investimento che si sono succeduti nel capitale (Dpga, Ergon Capital, Carlyle e ora Permira). Quello appena iniziato potrebbe essere inoltre l’anno dell’Ipo di Liu Jo, il brand carpigiano fondato e guidato da Marco Marchi (oggi presidente anche di Coin), che ha ripreso in mano il dossier Borsa dopo averlo abbandonato nel 2018.

Al Pitti Uomo – che si chiude oggi alla Fortezza da Basso di Firenze con una buona affluenza – ci sono almeno altre due aziende che hanno l’Ipo nei loro piani, seppur non immediati: la fiorentina Stefano Ricci, 212 milioni di fatturato 2023 in crescita di oltre il 45%, e la napoletana Kiton, 200 milioni di ricavi 2023, in crescita del 25%.

La prima sta investendo nella filiera produttiva, nella logistica e nei negozi: «In questa fase stiamo riorganizzando l’azienda – spiega l’ad Niccolò Ricci – e stiamo valutando partnership con nostri fornitori nell’ottica di un’integrazione verticale. Intanto puntiamo a crescere un altro 10% quest’anno, poi valuteremo». Stefano Ricci, produttore di moda uomo di lusso venduta al 95% all’estero, aveva già lavorato al dossier Borsa, nel 2015-2017. Dossier non ancora aperto, ma presente pure nei programmi di Kiton, il brand di moda uomo e donna della famiglia De Matteis: «Abbiamo sempre detto di voler lasciare ai nostri figli un’azienda trasparente e guidata da regole – spiega l’amministratore delegato Antonio De Matteis, che è anche presidente della società fieristica Pitti Immagine – e già oggi facciamo report come le aziende quotate, abbiamo manager esterni e membri indipendenti nel cda. La Borsa la vediamo come una opportunità ma prima dobbiamo crescere ancora: penso a un fatturato intorno ai 300 milioni, grazie al traino della linea donna e dei negozi».

Borsa a parte, fondi e società di investimenti si stanno facendo sempre più largo nell’industria della moda, spinti dalla complessità dei mercati e dal contesto geopolitico che rendono sempre più difficile la crescita e l’affermazione internazionale dei marchi medio-piccoli e poco strutturati senza il supporto della finanza. La convinzione diffusa, anche tra gli stand del Pitti Uomo, è che andare avanti da soli, restando indipendenti, oggi sia un’operazione titanica. Stessa cosa vale per i designer-imprenditori emergenti: Luca Magliano, fondatore e direttore creativo del brand Magliano, che ha sfilato il 10 gennaio al Nelson Mandela Forum come guest designer di Pitti, un anno fa ha aperto il capitale all’acceleratore di imprese Underscore District, che ha rilevato una quota di minoranza del marchio e il controllo della società d distribuzione e commercializzazione.

Ha aperto a soci industriali, ma dalle solide spalle finanziarie, il maglificio lombardo Fedeli, nel cui capitale sono entrati nel giugno scorso Prada e Zegna col 15% a testa; il 70% resta in mano a Luigi Fedeli che dallo stand al Pitti Uomo – in cui presenta gli innovativi jeans in cashmere-denim – spiega: «La scelta di far entrare due nomi come Prada e Zegna si lega soprattutto alla volontà di migliorare la gestione finanziaria e di aumentare la penetrazione di mercato, in canali commerciali dove adesso ci guardano con occhi diversi dal passato». Fedeli ha chiuso il 2023 con una crescita del 22% che l’ha portato oltre 27 milioni di fatturato, per l’80% all’export. Quest’anno conta di continuare a crescerea doppia cifra. L’apporto finanziario di Prada e Zegna sarà fondamentale tra qualche tempo, per dare gambe al progetto di sviluppo che potrebbe cambiare la “taglia” dell’azienda: l’apertura di negozi in città come Parigi, Londra e New York.