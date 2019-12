A Firenze nel magico palazzo del Four Seasons

L'hotel non ha bisogno di presentazioni. Il Four Seasons a Firenze occupa un palazzo storico appartenuto alla famiglia Della Gherardesca in pieno centro città, con un magnifico giardino rimasto nascosto per secoli. Palazzo rinascimentale arricchito nel tempo da affreschi, decorazioni e stucchi. Una dependance nel giardino, che offre anche la possibilità durante la bella stagione di cenare nell'ombra di un salice, ospita la Spa.

Il trattamento Natural renewal – Sodashi - è un inno al rinnovamento per ritrovare l'equilibrio di mente e corpo. Scrub, massaggio corpo e trattamento viso idratante e depurativo vengono realizzati su misura.

Lux ceremony, invece, è un trattamento che dona luminosità assoluta alla pelle del viso e del corpo grazie alle proprietà pure e naturali dell'oro 24 carati. Questo lussuoso ingrediente presente nella maschera, nei sieri, nello scrub e nella crema corpo, donerà luminosità alla pelle e neutralizzerà i segni dell'invecchiamento cutaneo.

www.fourseasons.com/it/florence/