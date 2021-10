A Firenze nasce l’hub delle start up

2' di lettura

Firenze gioca una carta strategica con l’obiettivo di qualificarsi come città dell’innovazione e della formazione. Nell’ex granaio dei Medici in riva all’Arno, fatto costruire alla fine del Seicento dal granduca Cosimo III per conservare i cereali in tempo di carestia e poi diventato caserma Cavalli (in cui generazioni di fiorentini hanno fatto la visita di leva), è appena nato un ‘Innovation Center’ che ha la missione di attirare e far crescere giovani e startup.

Un acceleratore di start up

L’iniziativa è della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze, che ha acquistato l’edificio storico di ottomila metri quadrati nel 2017, l’ha ristrutturato – con un investimento complessivo di 25 milioni di euro – e l’ha riempito di contenuti alleandosi con gli attori pubblici e privati della città. Ora l’Innovation Center è pronto al decollo: parte un programma di accelerazione per start up nei settori della moda, food e turismo, chiamato ’Italian Lifestyle’ e promosso da Fondazione Cr Firenze insieme con Intesa Sanpaolo Innovation Center, la startup studio Nana Bianca e la Fondazione per la ricerca e l’innovazione dell’Università di Firenze.

Il bando da 20mila euro

Il bando per selezionare le start up (cinque all’anno nei tre settori) è aperto dal 4 ottobre e chiuderà il 4 gennaio 2022. I selezionati riceveranno una dotazione di 20mila euro ciascuno, saranno monitorati da un Osservatorio e verranno accompagnati in un percorso di accelerazione della durata di 12 settimane tenuto dal Nana Bianca che ha sede nell’Innovation Center. La scommessa del programma – possibile proprio grazie al coinvolgimento dei quattro promotori – è far dialogare le startup con le grandi e medie aziende del territorio, che metteranno a disposizione i loro manager.

Simbolo della Firenze 4.0

«E’ il primo programma in Italia che coinvolge pubblico, privato, Università e grandi aziende del territorio – ha spiegato Alessandro Sordi, vicepresidente di Confindustria Firenze presentando l’iniziativa con tutti gli altri promotori – per andare a interagire con le startup». «Vogliamo che questo edificio diventi uno dei simboli della Firenze 4.0 – ha sottolineato Luigi Salvadori, presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze – ed è per questo che dal 2016 abbiamo intensificato gli sforzi sull’innovazione e sul trasferimento tecnologico, in particolare col programma Hubble che in sei anni ha sostenuto 30 startup».

A scuola di coding

Il prossimo passo, annunciato da Salvadori, sarà l’apertura nell’Innovation Center fiorentino di ’42Firenze’, una scuola di coding creata in collaborazione con l’Università Luiss: il modello, già riprodotto nella capitale con ’42 Roma Luiss’, è la francese Ecole 42, una scuola gratuita e senza professori per appassionati di programmazione informatica che vogliono mettersi in gioco. Obiettivo: formare una nuova generazione di giovani innovatori, in grado di guidare la transizione verso l’industria digitale.