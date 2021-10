A Forlì la nuova sede di Unieuro tra storia e smart working

3' di lettura

Non c’è contraddizione tra la scelta di Unieuro di stabilire la nuova sede in un palazzo storico del centro di Forlì e quella di adottare una nuova formula strutturale di smart working per gli oltre 250 dipendenti, impostata su supporti e strumenti tecnologici personalizzati e coordinati (uno smart pack) e che prevede “solo” 45 giorni all’anno obbligatori in presenza. Per Unieuro tutto torna, in una visione organica, che già mette in atto il nuovo corso impresso dalla crisi pandemica e cementa il...