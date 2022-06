A Formentera, l'isola più green delle Baleari

Quest'isola è il luogo ideale per riconnettersi con la natura e ritrovare se stessi, grazie anche alla pratica open air di discipline quali lo yoga e la meditazione. L'isola è un vero paradiso naturale ricco di spiagge dorate con acque cristalline, 32 percorsi verdi che conducono al mare, ampie foreste di pini, sabine e ginepri. Ogni anno qui si svolge un evento speciale dedicato al benessere e allo yoga, il Formentera Zen, per cui l'isola si trasforma in un grande centro yogi all'aria aperta con giornate dedicate all'equilibrio di corpo e mente, alla meditazione, all'alimentazione naturale tra discipline pratiche, corsi, seminari e tavole rotonde tenuti da professionisti in vari punti dell'isola. Alcune delle sessioni, al mattino o all'ora del tramonto, si svolgono a stretto contatto con la natura, nelle pinete o direttamente in spiaggia con vista sulle acque turchesi e immersi nella macchia mediterranea. Anche quest’anno è previsto un appuntamento in occasione della Giornata internazionale dello yoga il 21 giugno che consiste in una lunga sessione open air di yoga El camino de vuelta a ti a cura della nota modella yogi Veronica Blume presso la terrazza panoramica del locale Cofradía de Pescadores al Porto de La Savina. L’evento anticipa il famoso Festival Formentera Zen che si svolge ogni anno sull’isola dal 14 al 16 ottobre dedicato al benessere a tutto tondo che include yoga, mindfulness e altre pratiche di vita salutare

