A Francoforte Adidas e Puma pagano il taglio delle stime di Nike

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L'allarme suonato da Nike, che ha tagliato le stime sulle vendite dell'intero anno, manda al tappeto le rivali Adidas e Puma, che a Francoforte (sulla parità il DAX 40) sono arrivate a perdere rispettivamente oltre il 6% e più del 5%. Dopo avere chiuso il 21 dicembre in rialzo dello 0,9% a Wall Street, Nike ha perso terreno nell'afterhours ed è arrivata a perdere l'11% nel premercato. Il colosso americano dell'abbigliamento sportivo ha deluso le aspettative con i conti del suo secondo trimestre fiscale, soprattutto a causa del rallentamento delle vendite all'ingrosso in Nord America (-2% a 7,1 miliardi di dollari) e in scia alla debolezza delle attività in Cina (+4% le vendite, contro il +5% del trimestre precedente) e nonostante la solidità dei negozi monomarca e degli acquisti online.

Nel trimestre la società ha riportato profitti per 1,58 miliardi di dollari, 1,03 dollari per azione e meglio degli 84 centesimi attesi dagli analisti, ma con vendite per 13,39 miliardi, contro i 13,32 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente e sotto i 13,43 miliardi attesi dal consensus. A preoccupare, però, è soprattutto la revisione al ribasso delle stime sui ricavi dell'intero anno, ora attesi in rialzo dell'1%, mentre le previsioni precedenti parlavano di una crescita "mid single digit", ovvero attorno al 3%. «Vediamo indicazioni di un atteggiamento più cauto dei consumatori», ha detto il Cfo Matthew Friend, agli analisti durante la conference call a commento dei risultati.

Inoltre, Nike ha preannunciato tagli dei costi per 2 miliardi di dollari nell'arco dei prossimi tre anni, da realizzare migliorando la supply chain, semplificando l'assortimento di sneaker, aumentando l'automatizzazione e riducendo la forza lavoro. La società ha quindi messo in conto oneri di ristrutturazione per 400-450 milioni di dollari nel trimestre in corso, principalmente associati appunto ai tagli di personale. «Abbiamo adottato un approccio più prudente alla pianificazione per il resto dell'anno», ha detto l'amministratore delegato John Donohoe, spiegando che Nike sta registrando livelli di crescita inferiori nell'e-commerce. «Nike sta pensando di ridurre il numero di prodotti. Forse l'azienda ritiene che ci siano troppi prodotti che non sono ad alto margine e non generano vendite significative», hanno commentato gli analisti di Morningstar.