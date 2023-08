A Francoforte balza Thyssenkrupp Nucera dopo i conti del III trimestre

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Thyssenkrupp Nucera in rialzo alla Borsa di Francoforte nel giorno della trimestrale. I titoli della joint venture tra la tedesca Thyssenkrupp e l'italiana De Nora salgono, con un massimo toccato a 22,52 euro.

Nel terzo trimestre dell'esercizio 2022-2023, Thyssenkrupp Nucera ha registrato vendite quasi raddoppiate a 187 milioni di euro, contro 99 milioni di un anno fa. Nei primi 9 mesi dell'esercizio, le vendite sono salite del 79% a 493 milioni. Nel corso del trimestre, i nuovi ordini sono saliti del 13% a 242 milioni di euro. Gli ordini cumulativi dall'inizio dell'esercizio sono stati pari a 535 milioni di euro, contro 1,218 miliardi di un anno fa, quando il gruppo aveva beneficiato di un ordine in Arabia Saudita per il più grande progetto al mondo per l'idrogeno verde. L'Ebit trimestrale è salito a 7 milioni di euro dai 4 milioni del terzo trimestre del precedente esercizio, mentre nei 9 mesi è salito del 77% a 20 milioni. L'utile netto dei 9 mesi è stato pari a 18 milioni, contro i 7 milioni di un anno fa, con l'eps di 0,18 euro, rispetto a 0,07 euro dell'esercizio scorso.

Secondo gli analisti di Deutsche Bank - che sul titolo hanno raccomandazione "buy" con target di prezzo a 30 euro - i risultati trimestrali di Thyssenkrupp Nucera sono stati «ottimi» con un «significativo aumento» delle vendite, anche se il margine lordo è stato inferiore al 13,9%, mentre gli analisti si aspettavano il 15,1%, riflettendo il mix dei ricavi. Tuttavia, gli ordini ricevuti hanno superato le aspettative degli analisti. Il portafoglio ordini elevato della società viene sottolineato come elemento positivo per la crescita futura anche dai trader, che ricordano che il titolo di recente ha avuto un andamento non particolarmente brillante.