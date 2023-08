A Francoforte balzo di Fraport, ripresa traffico aereo spinge semestre e outlook

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Fraport prende quota alla Borsa di Francoforte sulle ali dei conti semestrali e delle prospettive per l’esercizio. Il titolo del gestore aeroportuale tedesco mette a segno un guadagno di oltre sette punti percentuali, mentre l’indice DAX 40 è in perdita. Fraport ha annunciato di avere chiuso i primi sei mesi dell’anno con ricavi per 1,8 miliardi di euro, in crescita del 34% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un Ebitda di 481 milioni (+17,9%) e un utile netto di gruppo di 85 milioni contro la perdita di 53 milioni del 2022. Il free cash flow resta negativo, ma migliora a -377 milioni contro -734 milioni.

In un comunicato, Fraport spiega di avere beneficiato dell'aumento del traffico passeggeri all'aeroporto di Francoforte, che è aumentato del 29% a 26,9 milioni nei primi sei mesi dell'anno, per arrivare ora quasi l'80% dei livelli del 2019, cioè prima della crisi sanitaria. Il gruppo ha anche registrato un maggiore traffico passeggeri negli aeroporti che gestisce, ovvero Lubiana, Fortaleza, Porto Alegre, Lima, nei 14 aeroporti regionali gestiti di Fraport Greece, nelle due strutture in Bulgaria e in quella turca di Antalya. Sulla scia dell’andamento semestrale, il gruppo ha confermato le previsioni per l'esercizio 2023, precisando però che i risultati sono attesi nella parte alta della gamma prevista a inizio anno. Per l’Ebitda l’intervallo indicato è tra 1,04 a 1,20 miliardi e per l’utile netto è tra 300 milioni e 420 milioni di euro.

Gli analisti di Jp Morgan hanno confermato l'opinione neutrale sul titolo, con un obiettivo di prezzo invariato a 48 euro. Stessa indicazione è giunta da Deutsche Bank con un target price di 47 euro, mentre consigliano di acquistare il titolo sia Warburg sia Barclays, con prezzi indicativi di 63 euro e 62 euro rispettivamente.