A Francoforte balzo di HelloFresh con trimestre oltre attese e rialzo obiettivi 2021

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - HelloFresh brilla alla Borsa di Francoforte grazie ai ricavi trimestrali superiori alle attese e all’innalzamento delle prospettive per il 2021. Il titolo della società che produce kit per la preparazione dei pasti mette a segno un progresso di gran lunga maggiore di quello dell’indice Dax. Lunedì, dopo la chiusura della seduta, HelloFresh ha annunciato di avere registrato nel terzo trimestre un fatturato di 1,4 miliardi di euro contro i 970 milioni dello stesso periodo del 2020 e a fronte delle previsioni degli analisti di 1,31 miliardi.

«In considerazione della forte crescita del fatturato fino a tutto ottobre, spinta dal forte incremento dei clienti a livello annuale, dall’elevato tasso di ordini e da un maggior valore medio degli ordini, il consiglio di gestione della società ha deciso di aumentare la prospettiva di crescita dei ricavi sulla base di valute costanti al 57%-62% dalla gamma precedente di 45-55%», ha indicato inoltre la società, precisando che ai corsi valutari attuali il tasso di crescita si prospetta di 2-3 punti percentuali inferiore rispetto alle stime a valute costanti. In media le attese degli analisti si fermavano a un incremento dei ricavi del 53%. La società ha per altro confermato le previsioni di margine Ebitda adjusted per il 2021 tra l’8,25% e il 10,25%. HelloFresh, guidata dal 34enne Dominik Richter, che l'ha fondata nel 2011, ha sede a Berlino, lo scorso anno ha registrato un fatturato di 3,75 miliardi, con oltre 15mila dipendenti, ha consegnato oltre 600 milioni di pasti e nel terzo trimestre ha avuto quasi 7 milioni di clienti. Già presente in 15 Paesi, recentemente la società, che si propone di “democratizzare’ l’accesso al cibo di qualità” e la sostenibilità alimentare, è sbarcata anche in Italia. È quotata a Francoforte dal 2017. Gli analisti di Berenberg hanno espresso un’opinione favorevole sulla società, così come quelli di Jefferies, Jp Morgan, invece, ha confermato l’opinione neutrale e Bernstein resta venditore.