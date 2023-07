A Francoforte brilla Adidas, per i broker i margini sosterranno il rally

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Adidas avanza di buon passo alla Borsa di Francoforte, sostenuta dai positivi commenti degli analisti. Il titolo del colosso dell’abbigliamento e degli articoli sportivi è arrivato a guadagnare oltre due punti, tra le migliori dell’indice DAX 40, che intanto è un po’ sotto la parità. A indirizzare gli acquisti su Adidas è stato uno studio di Berenberg che ha alzato a 220 euro da 180 euro l’obiettivo di prezzo, con la conferma della raccomandazione di acquisto.

Il recente rally del titolo mostra che il sentiment degli investitori è cambiato, scrivono gli analisti di Berenberg, rilevando che ci sono ancora margini di manovra per il prezzo, considerando che il gruppo è solo all’inizio di una svolta pluriennale che sarà aiutata dalla crescente popolarità della scarpa Samba e dalle dinamiche favorevoli dei margini.

Con l'aiuto di costi di trasporto più bassi e di un maggiore sell-through a prezzo pieno in Cina, tra le altre cose, Berenberg sostiene che Adidas potrebbe tornare a un margine del 7,5% entro la fine del 2024. Insomma, i venti avversi che soffiavano sul gruppo hanno cambiato direzione. Le azioni sono salite di circa il 30% dalla fine di febbraio, quando l'azienda tedesca era nel pieno delle perdite legate alle Yeezy, ma secondo gli analisti c'è ancora spazio per crescere. Il target price suggerisce un potenziale di rialzo di un quarto, ma in uno scenario ottimale, sarebbe possibile anche un aumento ancora maggiore.