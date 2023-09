A Francoforte corre Covestro, Abu Dhabi National Oil Company interessata a rilevare il gruppo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Covestro inizia la settimana con un nuovo rialzo, dopo avere confermato venerdì sera 8 settembre di essere in trattative con la Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), interessata ad acquisire il gruppo chimico tedesco specializzato nella produzione di polimeri. Dopo avere registrato un guadagno di quasi l’8% venerdì sull’onda delle indiscrezioni, in avvio di settimana il titolo Covestro segna un rialzo di oltre tre punti percentuali, con la migliore performance dell'indice DAX 40 e una delle migliori dello Stoxx Europe 600. Da inizio anno la quotazione ha guadagnato oltre il 46%.

In un comunicato Covestro ha reso noto che il cda ha deciso di avviare «discussioni a tempo indeterminato» con Adnoc. «Se, in quale forma e a quali condizioni verrà raggiunto un accordo tra i partner della discussione è una questione aperta e dipenderà dall'andamento dei prossimi colloqui», ha indicato l’azienda tedesca. Stando alle indiscrezioni, Adnoc avrebbe presentato a giugno un’offerta a 55 euro per azione, respinta dalla società. Il gruppo di Abu Dhabi avrebbe fatto capire recentemente di poter salire a 60 euro e a questi livelli Covestro potrebbe essere valutata 11,6 miliardi di euro. A fine agosto, stando ai rumour, due tra i maggiori azionisti di Covestro avrebbero chiesto al board della società di iniziare trattative con Adnoc per evitare il susseguirsi di voci e speculazioni sul mercato, che avrebbero potuto nuocere alla società.

Loading...

«L’interesse di Adnoc per la nostra società sottolinea la nostra solida posizione come uno dei principali produttori mondiali di polimeri di alta qualità e tra i leader della transizione verso l’economia circolare», ha commentato il ceo di Covestro, Markus Steilemann, nel comunicato diffuso venerdì. La società evidenzia che ogni eventuale accordo con Adnoc richiederà anche l’approvazione da parte delle autorità competenti. Una potenziale acquisizione di Covestro da parte del gigante petrolifero di proprietà statale Abu Dhabi National Oil sarebbe preferibile alle offerte da parte di altri gruppi, scrivono gli analisti di Baader Helvea in una nota ai clienti, rilevando che Adnoc «potrebbe essere un proprietario che non ristruttura il gruppo» e quindi potrebbe essere preferito dai sindacati e dal management rispetto ad altri pretendenti.