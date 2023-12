A Francoforte corre Thyssenkrupp Nucera dopo i conti superiori alle attese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Forte rimbalzo per Thyssenkrupp Nucera alla Borsa di Francoforte (DAX 30) in reazione ai conti annuali superiori alle attese e per le positive attese di sviluppo dell’attività nell’idrogeno verde. Il titolo della società, che è una dei principali fornitori mondiali di tecnologia di elettrolisi, è al livello massimo da ottobre. In cinque sedute il titolo ha guadagnato il 20%, pur restando lontano dai di 25,50 euro segnato a luglio.

La joint venture tra la tedesca Thyssenkrupp e l'italiana Industrie De Nora, che si è quotata in Borsa a luglio con una delle maggiori Ipo d'Europa dell'anno, ha annunciato ieri di avere chiuso il 2022-2023 (al 30 settembre scorso) con ricavi in crescita del 70% a 653 milioni di euro, sulla spinta del settore Awe (alkaline water electrolysis), il segmento che produce idrogeno verde (fatturato a 323 milioni da 50,7 milioni). L’Ebitda è salito a 28,7 milioni (+135%) e l’utile netto a 22,5 milioni contro i 6 milioni dell’esercizio precedente. Per l’esercizio fiscale 2024, il gruppo prevede per altro una perdita operativa per via dei costi di avviamento della divisione Awe a cui dovrebbe far capo la maggior parte della crescita in futuro. L’Ebit dovrebbe essere negativo nella gamma di 'mid double digit' milioni di euro, mentre il fatturato si prospetta in crescita di una percentuale ‘'mid double-digit' rispetto al 2022/23. La prospettiva di un Ebit negativo non sembra peraltro preoccupare particolarmente gli investitori che si attendevano che il rafforzamento della crescita nella Awe penalizzasse la redditività sul breve termine.

La società di Dortmund ha spiegato di voler approfittare della sempre maggiore richiesta di idrogeno prodotto senza impatto sul clima e in questo senso vanno anche le attese degli operatori del settore. “La nostra Ipo ha rafforzato ulteriormente la nostra posizione finanziaria. Thyssenkrupp Nucera è posizionata molto bene finanziariamente per cogliere opportunità imprenditoriali, soprattutto sul mercato globale dell’idrogeno verde e pertanto per espandere la sua posizione”, ha commentato il cfo Arno Pfannschmidt. Gli analisti di Deutsche Bank hanno ribadito il consiglio di acquisto sul titolo, pur abbassando l’obiettivo di prezzo a 29 euro da 30 euro. Thyssenkrupp detiene il 50,2% della società, mentre a De Nora fa capo il 25,9%.