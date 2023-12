A Francoforte in evidenza Bayer dopo una vittoria legale in California

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Bayer brilla a Francoforte dopo un’importante vittoria legale in California. Il titolo dell’azienda agrochimica e farmaceutica prosegue in rialzo, arrivando a scambiare a un massimo di 33,65 euro per azione. Il mercato premia la vittoria del processo in una causa intentata da un cittadino californiano che ha dichiarato di aver sviluppato il cancro a causa dell'esposizione a Roundup, un diserbante prodotto da Bayer, ponendo fine a quella che era stata una serie di cinque processi persi dall'azienda in cause simili. Il verdetto è stato emesso da una giuria della Corte Superiore di San Benito, in California.

L'azienda ha dichiarato in un comunicato che l’esito del processo è «coerente con le prove del caso che il Roundup non causa il cancro e non è responsabile della malattia dell'uomo». Circa 165.000 richieste di risarcimento sono state presentate contro l'azienda per lesioni personali presumibilmente causate dal Roundup, che Bayer ha rilevato come parte dell'acquisizione da 63 miliardi di dollari dell'azienda agrochimica statunitense Monsanto nel 2018. Prima della recente serie di sconfitte, che ha prodotto verdetti contro l'azienda per un totale di oltre 2 miliardi di dollari, Bayer aveva vinto nove processi consecutivi. Con quest’ultimo esito Bayer ha vinto 10 degli ultimi 15 processi. Si prevede che altri casi saranno giudicati nel corso del prossimo anno.

L’azienda ha recentemente subito diverse battute d'arresto, non solo in tribunale, ma anche nello sviluppo di Asundexian, un importante farmaco anticoagulante, che ha fatto crollare il prezzo delle azioni a novembre. Nelle ultime settimane il titolo si è stabilizzato sopra i 30 euro, anche se, con un calo di poco inferiore al 31%, le azioni sono attualmente il terzo titolo Dax più debole del 2023, mentre il principale indice tedesco è in crescita del 20%.