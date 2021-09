A Francoforte Lufthansa decolla dopo l'annuncio dell'aumento capitale da 2 miliardi

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Decollano alla Borsa di Francoforte (DAX 30) le azioni di Deutsche Lufthansa dopo l'annuncio da parte del gruppo tedesco che dell'intenzione di lanciare un aumento di capitale di 2,14 miliardi di euro per rimborsare gli aiuti di Stato ricevuti durante i primi mesi della pandemia.

Secondo quanto comunicato, il prezzo di sottoscrizione di 3,58 euro per nuova azione corrisponde a uno sconto del 39,3% sul prezzo teorico ex diritti. Il rapporto di sottoscrizione è di 1 a 1 e il diritto potrà essere esercitato dal 22 settembre 2021 al 5 ottobre 2021. L'operazione è interamente sottoscritta da un consorzio di 14 banche. Inoltre, alcuni fondi e conti gestiti da BlackRock hanno stipulato un contratto di sottoscrizione per un totale di 300 milioni di euro e si sono impegnati a esercitare pienamente i propri diritti di sottoscrizione. Tutti i membri del consiglio direttivo della società si sono altresì impegnati a partecipare all'aumento di capitale e ad esercitare integralmente tutti i diritti di sottoscrizione ricevuti in relazione alle proprie azioni.

La società ha dichiarato che utilizzerà 1,5 miliardi di euro dei proventi netti per rimborsare la prima tranche di aiuti del Fondo di stabilizzazione economica dello stato con l'obiettivo di rimborsare integralmente la seconda tranche di aiuti per un importo di 1 miliardo euro entro la fine del 2021.