A Francoforte piace l'Ipo dell'idrogeno, balzo di Nucera al debutto

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Debutto decisamente positivo per Nucera alla Borsa di Francoforte. Il titolo della joint venture nell’idrogeno tra Thyssenkrupp e De Nora è in netto rialzo rispetto al prezzo dell’Ipo di 20 euro, che implicava una capitalizzazione di 2,53 miliardi. Sono stati collocati presso gli investitori quasi 30,3 milioni di azioni (per 26,3 milioni nuove azioni), inclusa un'opzione di over-allotment. Thyssenkrupp deteneva in precedenza il 66% di Nucera e l’italiana De Nora il 34%. Con l’esercizio integrale dell’opzione della greenshoe, il flottante risulta pari al 24% del capitale sociale.

Come è stato annunciato, Thyssenkrupp AG “continuerà il suo impegno come azionista di Thyssenkrupp Nucera e manterrà una partecipazione di maggioranza nella società leader nelle tecnologie di elettrolisi ad alta efficienza. Anche De Nora è intenzionata a continuare la sua partnership di lunga data con Thyssenkrupp AG e Thyssenkrupp nucera”. L’Ipo "amplia la flessibilità finanziaria di Thyssenkrupp Nucera" e rafforza il suo profilo "come attore leader nel settore dell'industria dell'idrogeno verde", ha affermato Miguel Angel Lopez Borrego, presidente del consiglio di amministrazione di Thyssenkrupp, dando l’avvio alle contrattazioni alla Borsa di Francoforte, come è tradizione per le Ipo. Il debutto nel listino di Nucera significa la continuazione di una "storia di successo", volta ad aumentare la produzione di idrogeno verde su cui le aziende fanno affidamento per raggiungere la neutralità climatica, ha detto Werner Ponikwar, Ceo di Thyssenkrupp Nucera.

I proventi dall’Ipo saranno saranno utilizzati per espandere l'attività con la cosiddetta elettrolisi dell'acqua alcalina per la produzione climaticamente neutra di idrogeno. Nei piani del gruppo, l’Ipo era prevista per lo scorso anno, ma le condizioni di mercato, rese difficili dall’aumento dei tassi di interesse e dalla crescente volatilità, avevano indotto a rinviare l’operazione. Si tratta della seconda maggiore Ipo dell'anno in Europa dopo quella di Lottomatica a maggio su Euronext Milano. Gli analisti di Baader Bank sottolineano i molti aspetti positivi dell’operazione, tra questi il fatto che Thyssenkrupp può ridurre la complessità del gruppo e potrebbe anche aumentare l'attrattività di Nucera per potenziali clienti e dipendenti. Gli esperti della banca prevedono che il valore di Borsa della società salga dagli iniziali circa 2,5 miliardi di euro - in base al prezzo di emissione - fino a 3,5 miliardi di euro entro un massimo di 18 mesi, il che corrisponderebbe a un aumento del valore di quasi il 40%.