A Francoforte scatta Sudzucker, alza guidance 2023-24 dopo forte crescita trimestre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sudzucker in grande richiesta alla Borsa di Francoforte, grazie al rialzo delle stime per l’esercizio 2023-24, in scia alla robusta crescita del primo trimestre. Il titolo del colosso saccarifero tedesco è arrivato a guadagnare oltre cinque punti, facendo nettamente meglio del DAX 40. Sudzucker ha alzato le previsioni di utile operativo consolidato a 850-950 milioni per il 2023-24, dalla precedente stima di 725-875 milioni e contro i 704 milioni del 2022-23. La prospettiva si basa su un aumento dell’utile per il settore zucchero a 500-600 milioni, dai 400-500 milioni indicati in precedenza e i 230 milioni dello scorso anno.

Restano invariati gli utili previsti per gli altri segmenti di attività del gruppo. L’Ebitda del gruppo è ora indicato nella gamma 1,2-1,4 miliardi (su 1,1-1,3 miliardi), dopo 1,1 miliardi lo scorso anno. I ricavi annuali sono attesi nella gamma tra 10,4 e 10,9 miliardi di euro, in crescita dai 9,5 miliardi del 2022-23. Il gruppo aveva già alzato il 18 aprile le stime per l'esercizio, inizialmente annunciate a metà dicembre 2022. A fare da sfondo al miglioramento della guidance sono i conti dei tre mesi al 31 marzo, in cui il gruppo ha registrato ricavi per 2,5 miliardi (+10,7%), un Ebitda di 356 milioni (+50,8%), un risultato operativo di 282 milioni (+73%).

In particolare il settore zucchero ha registrato ricavi in aumento a 924 milioni nel trimestre da 727 milioni, «nonostante un calo dei volumi a causa dello scarso raccolto 2022». Il forte rialzo dei costi in particolare delle materie prime e dell'energia è stato controbilanciato da prezzi più elevati, ha spiegato la società. L'alto costo delle materie prime ha invece penalizzato il comparto CropEnergies, che ha segnato un risultato operativo di 14 milioni contro 87 milioni e un calo dei ricavi. Stabile il segmento dell'amido e positiva la performance del comparto frutta con ricavi per 400 milioni da 361 milioni e un risultato operativo di 24 milioni da 20 milioni. Il gruppo, che ha quasi 20mila dipendenti, si presenta come «principale fornitore in Europa di prodotti saccariferi», con 23 stabilimenti e due raffinerie. E’ anche il primo produttore europeo di etanolo tramite il segmento CropEnergies e il primo produttore mondiale di preparazioni a base di frutta.