A Francoforte si impenna Continental, rumors sulla vendita di un'area di business

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si impenna Continentalalla Borsa di Francoforte, sulle indiscrezioni stampa che la società stia valutando la vendita di una delle sue aree di business. I titoli del produttore di pneumatici salgono di oltre sei punti percentuali, con un massimo toccato a 70,88 euro, mettendo a segno la migliore performance del DAX 40. Secondo un articolo di Manager Magazin, citando fonti aziendali, Continental punta a vendere la divisione automobilistica di Contitech. Secondo l'articolo, il capo del consiglio di sorveglianza, Wolfgang Reitzle, sta lavorando con il consiglio di amministrazione per riorganizzare il gruppo. Il primo punto del programma è la vendita della neonata divisione auto Contitech, che è un'area con un fatturato annuo di oltre due miliardi di euro. Il business degli pneumatici e la parte non automobilistica di Contitech dovrebbero rimanere il core del gruppo tedesco.

Continental non ha commentato le indiscrezioni stampa ma ha confermato a Dow Jones che Contitech ha avviato il processo per rendere indipendente l'area Original Equipment Solutions (OESL), dalle altre aree di business Contitech entro i prossimi due anni. Contitech, guidata dalla visione «soluzioni intelligenti e sostenibili oltre la gomma», sviluppa nuove opportunità di business combinando vari materiali con componenti elettronici e servizi individuali per l'industria automobilistica, l'ingegneria ferroviaria, l'estrazione mineraria, l'agricoltura e altri settori chiave.